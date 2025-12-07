「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）

男子はフリーで２３８・２４の世界最高得点をマークしたイリア・マリニン（２１）＝米国＝が逆転で３連覇を達成した。ＳＰ首位の鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が２位、佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝は３位だった。五輪代表は１９〜２１日の全日本選手権（東京）で決まる。

圧倒的な得点で首位発進したＳＰから、フリーは及第点の演技に苦笑いだった。鍵山がマリニンに逆転負けで２位。「今の率直な感想としては悔しい」とは言ったが、組み込んだ４回転３本をきっちり着氷したことには「すごく大きい」と納得の表情。収穫と課題のファイナルとなった。

冒頭から４回転サルコーを着氷した。しかし、その後のジャンプは２つで減点。目標としていた今季世界２人目の３００点台には乗せたが、「ショートが良かったが故に、フリーもそろえるチャンスだった。もっといける」と伸びしろを模索していく。

会場が“鍵山ワールド”と化した５日のＳＰ。２２年北京五輪以来４年ぶりに自己ベストを更新し、マリニンに１４点差をつけて首位発進した。「４年間高い高い壁に阻まれてきた」と、苦しい時間は長かったが、殻を破った。

出番の前にマリニンが４回転６種類７本を全て成功させたことは「自分の前の前くらいからすっごい（歓声が）聞こえてきて…」とアップルームからも雰囲気で感じていた。それでも「この流れに乗っていけるように頑張ろう」と前向きに臨んだ。周りを気にしてきたこれまでとは一変。得点は届かなかったが、ライバルの奮闘さえ力に変えた。

ここから切り替え、優勝すれば五輪代表入り確定の全日本選手権へ向かう。「本当に全力でやるしかない。自信を持ってやっていきたい」。必ず五輪切符を手に入れ、ミラノで借りを返す。