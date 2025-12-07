ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは６日、年末恒例だった大みそかから元日にかけてのカウントダウンコンサート（カウコン）を３年ぶりに復活させることを発表した。大みそかに東京ドームで「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２５−２０２６ ＳＴＡＲＴＯ ｔｏ ＭＯＶＥ」と題し、所属アーティスト１２組が出演して開催される。

年の瀬と新年の幕開けを華やかに彩るアイドルの祭典が帰ってくる。

東京ドームでのカウコンは、旧ジャニーズ事務所時代の９８年から続く恒例イベント。事務所所属のアーティストが多数出演し、コンサートの模様はフジテレビ系で生中継されるなどしてきたが、２２年を最後に開催が見送られてきた。ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ体制では初開催となる。

今回は同社に所属するアーティスト１２組の出演が決定。ＮＥＷＳ、Ｈｅｙ！ Ｓɑｙ！ ＪＵＭＰ、Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２、ｔｉｍｅｌｅｓｚ、中島健人、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、ＳｉｘＴＯＮＥＳ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、なにわ男子、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ、Ａぇ！ ｇｒｏｕｐと豪華な面々が名を連ねた。

カウコン休止期間中の２３年は、Ｓｎｏｗ Ｍａｎらが年またぎで生配信を実施した。同グループの生配信は視聴数が１３３万人を突破し、日本記録認定協会がＹｏｕＴｕｂｅライブ日本最大同時接続記録と認定。昨年は東京ドームでＨｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰが単独でカウコンを実施していた。

同社はこの日、公式ＨＰ上でカウコンの開催を発表。「日頃より応援いただいているファンの皆様に特別な時間をお届けできればと思います」と、ファンへの感謝とともにコメントを寄せた。