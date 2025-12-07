◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

逆転賞金王へ優勝が絶対条件の蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝が５バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６６をマークし、通算６アンダーでトップと２打差の５位に浮上した。ツアー史上初となる賞金ランク３位からの最終戦逆転キングへ、２０２３年覇者が経験を生かす。１１位で出たランクトップの金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝も６６で回り、５アンダーの６位にジャンプアップ。最終組の１つ前で同組に入り、直接対決が決まった。

自力での賞金王戴冠へ、金子が猛チャージした。１６番は５メートル、１７番は２メートルに乗せて伸ばし、迎えた難関１８番パー３。傾斜がきついグリーンでピン手前７メートルからのパットをねじ込んで３連続バーディーで締め、右拳を振った。この日ベストの６６で６位浮上。「後半からショットとパットがかみ合ってきて、最後はいい上がりができた」とかみ締めた。

１番で第１打を左林に打ち込んだが、絶妙なリカバリーショットとアプローチでパー発進。４番、６番でともに２メートルに寄せて伸ばしたが、８番パー３で第１打を左に曲げた直後、クラブを地面にたたきつけた。「ちょっと感覚が合わなくて、ちょっとスイングを変えた」。詳細は明かさずも、フェアウェーを前半５回外した後、後半は全てとらえる“変身”ぶりだった。

次週は米ツアー最終予選会（１１〜１４日）に出場予定。賞金ランク１〜３位で欧州ツアーの出場権を得るとあり、この日同組の金谷拓実に海外ツアーの話を聞くなど、将来的に「世界」進出を見据える。今大会は目沢秀憲コーチ（３４）やパット、ウェッジの専門コーチ、トレーナーとチーム全員が現地で支援。試合後はミスの修正や体のケアなど細部まで勝利を追求し、優勝で最終戦を締める思いは強い。

初日の２３位から１１位、６位とうなぎ登りだ。同ランク３位の蝉川、４位の大岩との差は３２００万円以上。三つどもえのキング争いは絶対的優位だが「いい成績を出して自分で決めたい」。２３歳９４日で戴冠なら０９年の石川遼、１３年の松山英樹に次ぐ年少３位。３打差からの逆転Ｖへ「最後まで諦めず、優勝を目指して頑張る」と静かに闘志を燃やした。（星野 浩司）

◆賞金王になると？ 〈１〉翌年からの日本ツアー５年シード〈２〉翌年の欧州ツアー出場権（賞金ランク３位まで）が得られる。２４年度実績ではメジャー、全英オープン出場権がある。