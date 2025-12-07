巨人の阿部慎之助監督（４６）が６日、都内のホテルで行われた巨人軍ＯＢ会総会・懇親会に出席。王貞治氏（８５）＝ソフトバンク球団会長＝らレジェンドの大先輩の前で、６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんにささげる優勝、日本一を誓った。ＯＢからの熱いエールを受け、壇上であいさつ。「前だけを見て突き進みたい」とリーグ３位に終わった今季の反省を糧に立て直す決意を示した。

身が引き締まる思いだった。ＯＢ会総会に出席した阿部監督は王氏、中畑氏、柴田氏、張本氏ら大先輩からエールを送られ、背筋を伸ばした。その後の懇親会で壇上であいさつ。「ＯＢの皆様、ファンの皆様に今年は非常に悔しい思いをさせてしまった、その責任はすごく重く感じています」と頭を下げ、「後ろを振り向くことなく、前だけを見て突き進みたいと思っています」と力強く宣言した。

胸に響いたのは王氏の言葉だった。「長嶋さんのためにもとかね。来年は何をさておいても、絶対勝つんだと。やっぱりジャイアンツは特別ですから。来年、大いに期待したいと思います」。阿部監督は何度もうなずいて耳を傾けた。「２０１２年以来の日本一を目指してやるしかないので。前に進みます」。巨人の優勝を誰よりも願っていたミスターに、１４年ぶり日本一を届けると改めて誓った。

就任１年目の２４年はリーグ優勝。今季は投打で主力に故障者が続出したこともあり苦戦した。采配批判や厳しい意見もネットなどで目に入った。「時にはイラッとするんですけど、そこをグッと我慢して、冷静になって、たたいていただけるのが華、ジャイアンツが勝ってほしいんだなと、そういう受け止め方を最近できるようになってきまして」。あえてＯＢを前にあいさつで言及して前を向いた。

岡本がポスティングでメジャー挑戦。一丸で乗り越えるためにも、２月のキャンプからチーム内競争を激化させる。ドラフトでは１位で鷺宮製作所の左腕・竹丸ら大学、社会人の即戦力を５人支配下で指名したが、いずれも１軍スタートかは「合同自主トレ始まって、体の出来だったりを見て判断する。確約は誰もしていないので」と明言。新人だけでなく選手全員に向けたコメントでもあった。

ＯＢへのあいさつは「阿部慎之助らしく信念を持って、シーズン突き通すことをお約束します」と力強く締めた。長嶋さんに日本一の報告をするまで、前進あるのみだ。（片岡 優帆）

〇…巨人ＯＢ会総会には現役コーチ、球団幹部含め６７人が出席した。新任コーチが紹介され、石井２軍監督、会田３軍監督、田口２軍バッテリーコーチ、大田２軍打撃コーチ、西村３軍投手コーチが壇上であいさつ。石井２軍監督は「一人でも多く１軍で活躍する選手を育成できれば」、会田３軍監督は「流行語大賞で働いて働いて働いてまいりますという言葉がありました。私も汗水たらして頑張っていきます」と語った。