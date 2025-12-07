◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

逆転賞金王へ優勝が絶対条件の蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝が５バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６６をマークし、通算６アンダーでトップと２打差の５位に浮上した。ツアー史上初となる賞金ランク３位からの最終戦逆転キングへ、２０２３年覇者が経験を生かす。１１位で出たランクトップの金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝も６６で回り、５アンダーの６位にジャンプアップ。最終組の１つ前で同組に入り、直接対決が決まった。

名物ホールの難関１８番をパーで締めた蝉川の頬が少しだけ緩んだ。初日終了時に６打あったトップとの差を、２打まで詰めた。「３日目が鬼門だと思っていた。３日目に伸ばすことができたので、あとは最終日にやりきるだけ」。最終戦での逆転賞金王は過去に３人いるが、すべてランク２位からの達成。３位からツアー最大の下克上劇を演じる。

１番で第２打がカップにはじかれ、７番では１メートルのバーディーパットが蹴られた。気持ちを切らせば終わる戦い。この日の６６打に全集中した。１６番で７メートルのスライスラインを気迫でねじ込んだ。「ジャストタッチで完璧に打てた。１７番（パー５）もバーディーを取りたかったし、もう少し伸ばしたかった」と悔しさも口をついた。

「しびれていた」という終盤はティーショットが左右にぶれながら、食らいついた。「すごい緊張。手汗がびちょびちょ」と振り返ったこの日の１８ホール。優勝だけを意識し、自らにプレッシャーをかけながら大会を迎えていた。毎晩寝る前に「明日はうまくいくのかな」と弱気が顔を出す。

前週のカシオワールドオープン２日目に、古傷の左背中に痛みが発症した。入念なケアを続けながら最終戦までつないできた。ショットも絶好調とは言えない中、５日のラウンド終了後に「応急処置」を施した。「真っすぐ打つ時も（左から右に曲がり落ちる）フェードのイメージで打つと球が安定した」。球が左に出るミスが続いたことを受けてのもので、クラブのフェースを返さない意識でムービングデーをプレーした。

蝉川が優勝で、金子が４位以下なら初の賞金王が決まる。最終組の１つ前で直接対決が実現する。「１８ホール中１８個チャンスにつけるつもりで。ティーショット、セカンドショット、パターまで自分のアグレッシブさを出していきたい」。５勝中３勝がメジャーと大舞台に強い。２年前に最年少の２２歳で制した得意コースで、奇跡の「泰果ドラマ」が動き出した。（高木 恵）

◆金子と蝉川の逆転優勝 蝉川はツアー通算５勝のうち１勝が最終日逆転。今年６月のメジャー、ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯で１打差３位から最終日６６で回り、通算１０アンダーで並んだ堀川未来夢とのプレーオフを制した。一方、通算＆今季２勝の金子はともに逃げ切りで最終日逆転Ｖはない。

◆最終戦での逆転賞金王

▽２０００年の片山晋呉 ファンケル・オープンｉｎ沖縄で優勝し、賞金ランク２位から７７１万３２５３円差をひっくり返す。

▽１７年の宮里優作 日本シリーズＪＴカップを制し、賞金ランク２位から１７１７万７８３１円差を逆転。

▽２４年の金谷拓実 日本シリーズＪＴカップで３位に入り、２８８万９６５７円差の賞金ランク２位から。

※詳細な記録の残る１９８５年以降。