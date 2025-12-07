第１０５回全国高校ラグビー大会（２７日開幕、大阪・花園ラグビー場）の組み合わせ抽選が６日、大阪市内で行われ、３回戦までの対戦カードが決まった。３年ぶり２度目出場の南北海道代表・立命館慶祥は、１回戦（２８日）で仙台育英（宮城）と対戦。旧帝大の一般受験を控えるロックの中村宏太郎（３年）が初勝利に導く。３年連続１３度目出場の北北海道代表・遠軽は、１回戦（２７日）で尾道（広島）と激突する。

花園初勝利、そして大学合格のダブル“トライ”へ、立命館慶祥・中村が第一関門に挑む。３０大会連続出場の仙台育英戦に向け「いつか花園でやりたいと思っていた。最後の年に花園に出られるのが楽しみ」と胸を躍らせた。

岐阜県出身で、小学４年からラグビーを始めた。中学では柔道部にも所属し、東海大会出場経験を持つ。高校の進学先を選択する際には文武両道に重きを置き、「（２２年に初出場した）春の選抜の試合を見て行きたいと思った。勉強もラグビーも本気でやりたかった」。親元を離れ、母の地元である北海道に来ることを決断した。

入学後は、祖父・徳本博善さん（７６）との２人暮らしがスタート。大好物のオムライスなど祖父お手製の３食のご飯で体づくりに励み、体重は７０キロから９０キロまで増加した。リーグワンの横浜キヤノンで活躍した高島忍監督（３３）が「体を張るし、スティールとか勝負どころでいいプレーをしてくれる」と評価するように、昨年レギュラーを奪取。今年９月の南北海道予選会でもロックとして活躍し、決勝では強豪・札幌山の手撃破に貢献した。

東大、国公立大医学部などの最難関大学を目指す「ＳＰコース」に所属する。成績は部の中でもトップクラスで、入学前の目標通り文武両道を貫いてきた。現在は旧帝大への進学を志望しており、ラグビーの練習と並行して１日３〜６時間の勉強にも励んでいる。趣味のＮＨＫ大河ドラマ鑑賞を今は控えており、「ラグビーが息抜きにもなっている。空き時間を利用して成績も維持できている」と、うなずく。

全国大会初戦には岐阜県在住の両親のほか、北海道から祖父も応援に駆けつけてくれる予定だ。「勝って家族に恩返しをしたい。そして、２勝してお正月を花園で過ごしたいですね」。立命館慶祥が誇る秀才ロックが、持ち味の泥くさいプレーで創部以来初の花園白星をもたらす。（島山 知房）