中日から育成ドラフト１位で指名された白樺学園出身のオイシックス・牧野憲伸投手（２６）が、早期の支配下登録を誓った。５日には、母校で開催された報告会と祝賀会に出席。同校出身のロッテ・河村説人投手（２８）、オリックス・片山楽生投手（２３）とも顔を合わせて地元でリフレッシュし、来年の本格始動に向けて心を新たにした。

幾多の試練を乗り越え、ＮＰＢ入り“ラスト”チャンスをつかみ取った牧野が、最高峰の舞台に挑戦する。母校の全校生徒からエールを受けた左腕は「年齢で諦める人も多い。そういう人たちのモチベーションになりたい」と腕をまくった。

白樺学園では、３年夏に北北海道大会準優勝。道内では名の知れた存在だったが、進学した富士大ではけがに苦しみ、公式戦登板は「０」。１学年下の日本ハム・金村尚真投手らの影に隠れ、ベンチ入りすらできなかった。一時は引退も考えたが、ＢＣリーグ・信濃で野球を継続。１年目のオフに初めてＮＰＢ球団から調査書が届き、意識するようになった。

しかし、翌年もドラフト会議で名前を呼ばれず。２４年からは、ＮＰＢイースタン・リーグに加盟したオイシックスに移籍した。「今年無理だったらＮＰＢは厳しくなる」。不退転の覚悟で臨んだ２年目の今季。先発から中継ぎに配置転換し、自己最速を大幅に更新する１５３キロをマーク。ＮＰＢ２軍との対戦でアピールに成功し、指名につなげた。

６日に地元帯広を離れ、今後は関東で自主トレを続けていく。かつて中日のエースとして活躍した川上憲伸氏と同名だが、名前の由来は人気漫画「るろうに剣心」の主人公・緋村剣心。来年９月には２７歳の誕生日を迎えるオールドルーキーが、強打者を“斬り”、まずは２ケタ背番号をつかみ取る。（島山 知房）

◆牧野 憲伸（まきの・けんしん）１９９９年９月１９日、帯広市出身。２６歳。帯広七中では軟式野球部に所属し、Ｕ１５北海道選抜に選出された。白樺学園では１年秋に初めてベンチ入りし、準優勝した３年夏の北北海道大会では４試合中３試合で完投した。富士大ではリーグ戦登板なし。オイシックスでプレーした今季は、４１試合に登板し４勝３敗。防御率２・９０、奪三振率７・６５をマークした。１８０センチ、８３キロ。左投左打。