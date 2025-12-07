阪神の才木浩人投手（２７）が６日、母校の須磨翔風高で行われた「第１回 福・才木・安田旗ジュニア少年少女選手権大会」の決勝戦を観戦した。約１年ぶりに恩師の中尾修監督（６０）とも再会し、‖村賞■嫁連続最優秀防御率を来季の２大指令として課された。少年少女に「楽しむこと」の大切さを説いた右腕が、夢を与えるために恩師の指令に応える。

決勝戦を前に、才木が野球少年少女へ「楽しんでほしい」と指令した数分後、中尾監督から２大指令を出された。‖村賞■嫁連続最優秀防御率。そのことを聞くと「もちろん、取ります！沢村賞はもちろん取りたいと思います」。真っすぐな目で指令遂行を約束した。

恩師からの指令は２４年に始まって３回目。一昨年オフには。隠絃´⊂［┌験箘幣絖Ｋ標耄┌嬰逝罎裡蛎膸慘瓩韮隠絃，世叡成できず。昨オフはリーグ優勝の指令を受け、見事に実現させた。「リーグ優勝、良かったと思います」と納得の表情。来季も期待に応え、２年連続の達成といきたい。

中尾監督は「毎年、成長は感じますね。今年は断食をしたというから、だいぶスリム化して。『今から肉を増やすんです』と言ってた」とストイックさに感心していた。最優秀防御率と沢村賞の指令も、実現を信じているからこそだろう。

この日は自身の名前が入った少年野球大会の決勝戦を観戦。「まじで野球が見たいんだけど」と言いながら、小学４年生のプレーに注目していた。早ければ、１０年もたたないうちにプロの舞台で再会するかもしれない。「出てくると思いますけどね。同じ世界にいるというのは僕にとっても刺激になる。本当に楽しみですね」と心待ちにした。

当然、敵となれば真剣勝負。「全力でいきますよ」と未来のプロ野球選手に宣戦布告した。その頃は３０代後半。「僕がどうなってるか知らないですけど。技巧派になってるかも。真っすぐを全然投げへんみたいな」とニヤリ。まずは恩師の思いに応え、少年少女の憧れの投手で居続ける。