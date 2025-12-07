阪神・佐藤輝明内野手（２６）が６日、大阪の「ＹＥＳ ＴＨＥＡＴＥＲ」で行われたトークイベント「ＤＵＧＯＵＴ」に才木浩人投手（２７）とともに登場し、来季の目標に２年連続４０本以上での本塁打王タイトルを目指すことを宣言。球団日本選手では初となる偉業に挑む。

打撃２冠のリーグＭＶＰとして高いハードルを設定した。女性虎党から来季の目標を聞かれた佐藤輝は迷うことなく即答。「優勝はもちろんなんですけど、やっぱりもう一回、ホームランのタイトルを取りたいです」。連覇へ向けた頼もしい言葉に、ファン約４００人で埋まった会場は万雷の拍手で包まれた。

具体的な数字をツッコまれると「もう一回、４０本打てたら」とキッパリ言い切った。今季最終戦となった１０月２日・ヤクルト戦で放った４０号についても回想。聖地で大歓声を浴びた至福の瞬間を「めっちゃくちゃ意識してました。やっぱ４０本いきたいなと。打ててホッとしました」と振り返った。

ただ単に来季も最多本塁打を目指すだけではない。２年続けての大台突破という厳しい条件も自ら課した。２年連続４０号をクリアしての連続本塁打王は、球団ではバース（８５、８６年）のみ。セ・リーグの日本選手では８０、８１年の広島・山本浩二以来で、達成すれば４５年ぶりとなる。左打者に限れば７６、７７年の王貞治以来となる快挙だ。

身近にモチベーションにつながる存在がいる。「この選手に負けたくないというライバルは？」と聞かれると、「意識するのは森下翔太ですかね」と指名。「２人で競い合って、いい関係でいれたらなと思います」。猛虎の主軸が来季も切磋琢磨（せっさたくま）して、お互いの価値を高めていく。