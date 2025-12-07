▼2着センツブラッド（坂井）前回よりも具合が良かったし、（その前回より）いいイメージで競馬ができました。

▼3着マテンロウレオ（横山典）気難しいね。ちゃんと走れば勝てる馬なんだけどね。

▼4着グランヴィノス（川田）勝ち馬を見ながら最後はこれだけ突き放されたので。今日できる精いっぱいの走りでした。

▼5着ニホンピロキーフ（田口）ためて最後に脚を使う形でしたが3、4角で（ハミを）かんだ分、最後に脚が上がってしまいました。

▼6着ブラックシールド（国分優）前が速かったので切り替えて運んだ。最後はいい脚を使っている。リラックスしていて成長を感じました。

▼7着サンストックトン（高杉）リズム良く運べた。よく頑張ってくれています。

▼8着オニャンコポン（武豊）内枠だったので内にこだわった。少し窮屈な競馬になったね。

▼9着ナムラエイハブ（吉田隼）スッと行ければ良かったが、外回りだったので絡まれる形になった。内回りの方がいい。

▼10着オールナット（北村友）元々ピリピリしている馬が、落ち着いて走れるようになった。ただ、落ち着いたことで千八ではリズムに乗っていけなかったです。

▼11着ラーグルフ（丸田）前回より復調気配を感じました。

▼12着ショウナンマグマ（池添）自分のスタイルでレースは進められたが、阪神は坂があるので京都の方がいいですね。

▼13着ウエストナウ（団野）千八は少し忙しい感じ。馬群（に入る形）もあまり良くないかもしれないです。