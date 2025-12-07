阪神の熊谷敬宥内野手（３０）が６日、滋賀県大津市の「琵琶湖グランドホテル・京近江」でトークショーを行い、遊撃の定位置を奪取することを誓った。

雄大な琵琶湖の前で大きな誓いを立てた。今季は自己最多の８５試合に出場し、打率・２２４、１本塁打、１８打点とプロ初本塁打を記録したが、満足はしていない。

「ショートは今年やってきた。ショートで試合に出たいって思いは例年より強い」

今季は木浪、小幡と遊撃での出場機会を分け合った。遊撃が固定されれば連覇へ近づく。新外国人候補として、前パイレーツのデバニーの名前が挙がるが、その位置には自身が座りたい。「まずはショートの動きがしっかりできたら。ショートは大事かな」と特別な思いがある。

まずは打撃の向上だ。「５番くらいまでは打順として成り立っている。６番以降はキャッチャーを除けば打線という感じではない。そこがしっかりすれば、もっと上位打線にチャンスで回せる」。自身が核となり、打線を活性化させたい。

秋季キャンプで目に留まった選手を問われた藤川監督が「あまりいないですけどね」と話したことも熊谷の心に火を付けた。「目に留まらなかったということはまだまだだなと。伸びしろだらけだな」と前向き。本職の定位置を埋め、連覇へ欠かせないピースとなる。