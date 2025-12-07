オリックス・山崎が「オリメン1位奪還」を掲げた。女性ファン向けの球団恒例企画「オリメン投票」で23年から2年連続1位。だが「3連覇したら殿堂入り」と宣言して迎えた今季は広岡、宮城の後塵（こうじん）を拝して3位に終わった。

「（殿堂入りを）宣言していきなり3位なのはめっちゃ恥ずかしいですよ…（笑い）。壁は高いですけど、頑張って乗り越えられるように。ランキングを取れるってことは活躍するということなんで、一緒に上げていけたら」

1位奪還へ鍵となるのは苦手球団の撲滅。2戦連続「無死満塁斬り」を披露したソフトバンク戦は今季防御率0・00に対し、対日本ハム、対楽天はともに防御率8・10だった。「どの相手でも、どのバッターでも抑えられるように頑張っていくだけ」と“公約”し、女性票獲得を目指す。この日は大阪府門真市の「ららぽーと門真」で行われた医療機器メーカー・コラントッテ社主催のトークショーに出演。「こうやって来てくださる方もいる。それを見ていると、自分ももっと1軍で投げて活躍しないといけないとすごく思う」と、ファンとのふれ合いの機会に思いを新たにした。 （阪井 日向）