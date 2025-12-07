高市内閣の閣僚の資産が12月5日に公開されました。平均はおよそ6641万円でした。

最も資産が多かったのは小泉防衛大臣で、家族の分も含めた資産は2億7248万円でした。

【写真を見る】【高市内閣 閣僚の資産額一覧】閣僚19人の平均資産は6641万円 小泉防衛大臣がトップで高市総理は3206万円で10番目＜全閣僚公開＞

政府が公開した高市内閣の閣僚ら19人の保有資産です。

◆「高市早苗」内閣 公開された閣僚の資産



閣僚の資産公開は普通預金の額は対象にならず、株式も銘柄と株数だけを記載すればよいため「公表された資産額は実態を表していない」と指摘されています。

ーーーーーーーーー

【総理】高市早苗 衆議院

座右の銘：「高い志 広い眼 深い心」

大切にしているもの：国家観 信念

公開された資産額：3206万円



ーーーーーーーーー

【総務】林芳正 衆議院

趣味：ギター、ピアノ、歌、ピックルボール

好きな食べ物：お肉なら！

公開された資産額：1億5088万円



ーーーーーーーーー

【法務】平口洋 衆議院・初入閣

二十歳の頃、志望した職業：裁判官

政治資金の透明化：政治団体の代表者の責任強化を図ります

公開された資産額：5389万円



ーーーーーーーーー

【外務】茂木敏充 衆議院

「外交力で国益を守る」

東京大学・ハーバード大学院を卒業。

丸紅、マッキンゼー等を経て、1993年に衆議院選挙初当選

公開された資産額：1億9397万円



ーーーーーーーーー

【財務】片山さつき 参議院

「わずか11歳で周囲が将来の代議士を予言」

大蔵省で女性初の主計局主計官

公開された資産額：1億3966万円



【文部科学】松本洋平 衆議院・初入閣

座右の銘

今やらねばいつできる、わしがやらねばたれがやる

（小平名誉市民 平櫛田中の言葉）

公開された資産額：約704万円



【厚生労働】上野賢一郎 衆議院・初入閣

「人生100年時代を健康に過ごせるよう社会保障改革」

滋賀県出身

長浜の商店街の荒物屋の長男としてに生まれる

公開された資産額：2422万円



【農林水産】鈴木憲和 衆議院・初入閣

「私の原点はふるさと山形と農業」

「私たち1人1人が地に足をつけて幸せを実感できる国にしたい」

公開された資産額：4415万円



【経済産業】赤沢亮正 衆議院

「鳥取県からの地方創生」を実現

「危機管理を善とし、楽しさを美徳とする、新しい日本を創る」

公開された資産額：約2065万円



【国土交通】金子恭之 衆議院

「地域の繁栄なくして国の繁栄なし」

徹底した現場主義で地域の「生の声」と「本音の声」を聞き国政に届ける

公開された資産額：約835万円



【環境】石原宏高 衆議院・初入閣

趣味：読書･散歩

尊敬する政治家：ベニグノ･アキノ

公開された資産額：約2276万円



【防衛】小泉進次郎 衆議院

趣味：野球、サーフィン、映画、文楽、落語

尊敬する人物：ジョン・F・ケネディ

公開された資産額：2億7248万円



【官房長官】木原稔 衆議院

「みのるほど頭を垂れる稲穂かな」

第25代防衛大臣

熊本県熊本市生まれ

公開された資産額：1458万円



【デジタル】松本尚 衆議院・初入閣

「医の心で国を守る」

専門：救急医学、外傷外科学、災害医学、消化器外科学、経営管理学

公開された資産額：550万円



【復興】牧野京夫 参議院・初入閣

「信頼しあえる社会」をめざして

趣味：地元食材を使った漬物づくり、江戸時代研究(愛読書 鬼平犯科帳)

職歴：テレビ静岡・報道記者

公開された資産額：約7316万円



【国家公安委員長】赤間二郎 衆議院・初入閣

神奈川県相模原市出身

マンチェスター大学大学院経済・社会学Ｄｉｐ取得

保護司

公開された資産額：約1億1990万円



【こども政策】黄川田仁志 衆議院・初入閣

東京生まれ、横浜育ち

プロ野球選手を目指し、野球漬けの毎日を送る

高校時代は野球部のキャプテン

「日本を真の海洋国家へ」国会議員を志す

公開された資産額：約1100万円



【日本成長戦略】城内実（60） 衆議院

国家国民のため信念を貫く

趣味：SPレコード蒐集（戦前の流行歌を中心に）

サッカー

公開された資産額：約5739万円



【経済安保】小野田紀美（42） 参議院・初入閣

政治家は小学校のころからの夢

「正義の味方という職業はないが、理不尽が尽きぬ世の中を作ればそれは最高の正義の味方」

公開された資産額：約1017万円



※プロフィール等は閣僚HPや国会HPから引用

*****************

◆資産額が多い閣僚【金額順】

小泉防衛大臣 2億7248万円

茂木外務大臣 1億9397万円

林総務大臣 1億5088万円

片山財務大臣 1億3966万円

赤間国家公安委員長 約1億1990万円

牧野復興大臣 約7316万円

城内日本成長戦略担当大臣 約5739万円

平口法務大臣 5389万円

鈴木農水大臣 4415万円

高市総理大臣 3206万円

上野厚労大臣 2422万円

石原環境大臣 約2276万円

赤沢経産大臣 約2065万円

木原官房長官 1458万円

黄川田こども政策担当大臣 約1100万円

小野田外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣 約1017万円

金子国交大臣 約835万円

松本文科大臣 約704万円

松本デジタル大臣 550万円