2026年1月8日より放送がスタートする松嶋菜々子主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の追加キャストとして、佐野勇斗の出演が発表された。

本作は、『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などヒット作を輩出するテレビ朝日の木曜ドラマ枠に誕生する新たな社会派エンタメドラマ。テレビ朝日系連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子となり、悪徳脱税者を成敗していく。

本作の舞台となるのは、東京国税局・資料調査課の中に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室、通称“ザッコク”。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う「ザッコク」を創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳納税者たちに大なたを振るう。

新たに出演が発表された佐野が演じるのは、資料調査課に所属する東大卒の財務省キャリア・笹野耕一。エリートとして局内では腫れ物に触るような扱いをされているため、重要な案件にはタッチさせてもらえず、消化不良ぎみだったところ、正子に引き抜かれて「ザッコク」のメンバーに。笹野はエリートとして過保護に扱われるのを嫌いながらも、自分の立場を理解しているため、ひょうひょうとした人物を演じている。類いまれな情報処理能力に加えて、帳簿や資料の数字を一瞬で記憶し、数秒で計算する能力をもつ数字のスペシャリストで、かなり仕事ができる強力な戦力。さらに、“エリートの笹野がいれば「ザッコク」の発言力が増す”と考えている正子とは、以前から知り合いのようで……。

M!LKのメンバーとしても活躍中で、2025年10月期は『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）で主演を務めている佐野。そんな佐野が、ドラマ『砂の塔～知りすぎた隣人』（2016年／TBS系）で親子を演じて以来、松嶋と実に10年ぶりの共演を果たすことに。「先日、新幹線の駅で偶然お会いして、『大きくなったなぁ』と感慨深い気持ちになっていたんです。あの時は、まだこのドラマのお話をいただく前で、こうして再びご縁がつながったこと、不思議な気持ちになりました」と語った松嶋と同様に、佐野も「10年前、僕が初めてレギュラー出演させてもらった作品で、当時はまだお芝居もよくわからない状況だったんですが、すごく面倒を見ていただいたんです。クランクアップのときにいただいたお手紙と靴下は今も大切に持っているくらい思い出に残っています」と久々の共演に大喜び。「僕も10年経って成長したと思うので、その姿をお見せできれば…。そして今回は僕が靴下をプレゼントしたいなと思っています」と笑顔を見せた。また笹野を演じるにあたり、「難しい専門用語も多いので、ひとつひとつ調べて勉強しています。頭がよくて愛嬌がある人物なので、いいあんばいを見つけられたらいいなと思っています」と気合十分の佐野。「ヒーローものに近い感覚でスカッとできるし、勉強になるドラマ」と見どころを語った。

なお、新キャストは本日12月7日から7日間連続で発表される。

【佐野勇斗（笹野耕一役）コメント】脚本を読ませていただいて、真っ先に思ったのは「めっちゃ勉強になる！」ということでした。そして、毎回逆転があったりなかったり…僕の好きなジャンルのお話だなと思いました。ヒーローものに近い感覚で面白いし、楽しく読ませていただきました。僕が演じる笹野は…めっちゃしゃべっています（笑）！ とてもセリフが多い役柄だなと思いました。難しい専門用語も多いので、ひとつひとつ調べて勉強しています。頭がよくて愛嬌がある人物なので、いいあんばいを見つけられたらいいなと思っています。松嶋さんと前回ご一緒させていただいたのは10年前、僕が初めてレギュラー出演させてもらった作品なんです。当時はまだお芝居もよくわからない状況だったんですが、すごく面倒を見ていただいたんです。クランクアップのときにいただいたお手紙と靴下は今も大切に持っているくらい思い出に残っています。僕も10年経って成長したと思いますので、その姿をお見せできれば…。そして今回は、僕が松嶋さんに靴下をプレゼントしたいなと思っています。毎週、視聴者の皆さんがスカッとしながら勉強できるお話になっていますので、楽しみにしていていただけるとうれしいです。僕も頑張ります！

