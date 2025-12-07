プレミアリーグ 25/26の第15節 リーズとリバプールの試合が、12月7日02:30にエランド・ロードにて行われた。

リーズはノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ガブリエル・グズムンドソン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半開始早々の48分に試合が動く。リバプールのウーゴ・エキティケ（FW）がゴールを決めてリバプールが先制。

さらに50分リバプールが追加点。コナー・ブラッドリー（DF）のアシストからウーゴ・エキティケ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

65分、リーズは同時に3人を交代。イリヤ・グルエフ（MF）、ジャカ・ビヨル（DF）、ノア・オカフォー（FW）に代わり田中 碧（MF）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ウィルフリード・ニョント（FW）がピッチに入る。

68分、リバプールは同時に2人を交代。フロリアン・ビルツ（MF）、コナー・ブラッドリー（DF）に代わりアレクシス・マクアリスター（MF）、ジョー・ゴメス（DF）がピッチに入る。

73分、リーズのドミニク・キャルバートルウィン（FW）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

さらに75分リーズが同点に追いつく。ブレンデン・アーロンソン（MF）のアシストからアントン・シュタハ（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

しかし、80分リバプールが逆転。ライアン・フラフェンベルク（MF）のアシストからドミニク・ソボスライ（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

84分、リバプールは同時に2人を交代。コーディ・ガクポ（FW）、ウーゴ・エキティケ（FW）に代わり遠藤 航（MF）、アレクサンデル・イサク（FW）がピッチに入る。

87分、リーズが選手交代を行う。イーサン・アンパドゥ（DF）からヨエル・ピロー（FW）に交代した。

90+3分、リーズが選手交代を行う。ジェイデン・ボーグル（DF）からセバスティアン・ボルナウ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+6分リーズの田中 碧（MF）がゴールを決めて3-3に追いつく。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は65分から交代で出場した。90+6分にゴールを決めた。

また、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は84分から交代で出場した。

2025-12-07 04:40:24 更新