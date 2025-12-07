ラ・リーガ 25/26 第15節 ベティス vs バルセロナ 試合結果
ラ・リーガ 25/26の第15節 ベティスとバルセロナの試合が、12月7日02:30にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。
ベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェラン・トーレス（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ルーニー・バルドグジ（MF）らが先発に名を連ねた。
試合開始早々の6分に試合が動く。ベティスのパブロ・フォルナルス（MF）のアシストからアントニ（FW）がゴールを決めてベティスが先制。
しかし、11分バルセロナが同点に追いつく。ジュール・クンデ（DF）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
さらに13分バルセロナが逆転。ルーニー・バルドグジ（MF）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。
さらに31分バルセロナが追加点。ペドリ（MF）のアシストからルーニー・バルドグジ（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。
さらに40分バルセロナが追加点。ペドリ（MF）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールで1-4。3点差となる。フェラン・トーレス（FW）はハットトリックを達成。
ここで前半が終了。1-4とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。
ベティスは後半の頭から選手交代。セルジ・アルティミラ（MF）からネルソン・デオッサ（MF）に交代した。
46分、バルセロナが選手交代を行う。アレハンドロ・バルデ（DF）からアンドレアス・クリステンセン（DF）に交代した。
59分バルセロナが追加点。ラミン・ヤマル（FW）がPKで1-5。4点差となる。
60分、ベティスが選手交代を行う。ナタン（DF）に代わりジュニオル・フィルポ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。
61分、ベティスが選手交代を行う。マルク・バルトラ（DF）からディエゴ・ジョレンテ（DF）に交代した。
63分、バルセロナは同時に2人を交代。ジェラール・マルティン（DF）、ペドリ（MF）に代わりフレンキー・デヨング（MF）、マルク・ベルナル（MF）がピッチに入る。
68分、バルセロナが選手交代を行う。ルーニー・バルドグジ（MF）からフェルミン・ロペス（MF）に交代した。
75分、ベティスが選手交代を行う。アントニ（FW）からパブロ・ガルシア（FW）に交代した。
81分、バルセロナが選手交代を行う。エリク・ガルシア（DF）からジョフレ・トレンツ（DF）に交代した。
85分、ベティスのアブデ・エザルズリ（FW）のアシストからディエゴ・ジョレンテ（DF）がゴールを決めて2-5と3点差になる。
89分、ベティスが選手交代を行う。ジュニオル・フィルポ（DF）からリカルド・ロドリゲス（DF）に交代した。
後半終了間際の90分、ベティスのクチョ・エルナンデス（FW）がPKを決めて3-5と2点差に詰める。
そのまま試合終了。バルセロナが3-5で勝利した。
なお、ベティスは21分にセルジ・アルティミラ（MF）、59分にネルソン・デオッサ（MF）、67分にアイトール・ルイバル（FW）、87分にディエゴ・ゴメス（DF）に、またバルセロナは48分にジェラール・マルティン（DF）、90分にジュール・クンデ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2025-12-07 06:30:34 更新