ラ・リーガ 25/26の第15節 ベティスとバルセロナの試合が、12月7日02:30にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェラン・トーレス（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ルーニー・バルドグジ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。ベティスのパブロ・フォルナルス（MF）のアシストからアントニ（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

しかし、11分バルセロナが同点に追いつく。ジュール・クンデ（DF）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに13分バルセロナが逆転。ルーニー・バルドグジ（MF）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに31分バルセロナが追加点。ペドリ（MF）のアシストからルーニー・バルドグジ（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

さらに40分バルセロナが追加点。ペドリ（MF）のアシストからフェラン・トーレス（FW）がゴールで1-4。3点差となる。フェラン・トーレス（FW）はハットトリックを達成。

ここで前半が終了。1-4とバルセロナがリードしてハーフタイムを迎えた。

ベティスは後半の頭から選手交代。セルジ・アルティミラ（MF）からネルソン・デオッサ（MF）に交代した。

46分、バルセロナが選手交代を行う。アレハンドロ・バルデ（DF）からアンドレアス・クリステンセン（DF）に交代した。

59分バルセロナが追加点。ラミン・ヤマル（FW）がPKで1-5。4点差となる。

60分、ベティスが選手交代を行う。ナタン（DF）に代わりジュニオル・フィルポ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

61分、ベティスが選手交代を行う。マルク・バルトラ（DF）からディエゴ・ジョレンテ（DF）に交代した。

63分、バルセロナは同時に2人を交代。ジェラール・マルティン（DF）、ペドリ（MF）に代わりフレンキー・デヨング（MF）、マルク・ベルナル（MF）がピッチに入る。

68分、バルセロナが選手交代を行う。ルーニー・バルドグジ（MF）からフェルミン・ロペス（MF）に交代した。

75分、ベティスが選手交代を行う。アントニ（FW）からパブロ・ガルシア（FW）に交代した。

81分、バルセロナが選手交代を行う。エリク・ガルシア（DF）からジョフレ・トレンツ（DF）に交代した。

85分、ベティスのアブデ・エザルズリ（FW）のアシストからディエゴ・ジョレンテ（DF）がゴールを決めて2-5と3点差になる。

89分、ベティスが選手交代を行う。ジュニオル・フィルポ（DF）からリカルド・ロドリゲス（DF）に交代した。

後半終了間際の90分、ベティスのクチョ・エルナンデス（FW）がPKを決めて3-5と2点差に詰める。

そのまま試合終了。バルセロナが3-5で勝利した。

なお、ベティスは21分にセルジ・アルティミラ（MF）、59分にネルソン・デオッサ（MF）、67分にアイトール・ルイバル（FW）、87分にディエゴ・ゴメス（DF）に、またバルセロナは48分にジェラール・マルティン（DF）、90分にジュール・クンデ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 06:30:34 更新