リーグ・アン 25/26 第15節 トゥールーズ vs ストラスブール 試合結果
リーグ・アン 25/26の第15節 トゥールーズとストラスブールの試合が、12月7日03:00にスタジアム・トゥールーズにて行われた。
トゥールーズはヤン・グボホ（MF）、エメルソン（FW）、フランク・マグリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはセバスティアン・ナナシ（MF）、ホアキン・パニチェッリ（FW）、フリオ・エンシソ（FW）らが先発に名を連ねた。
18分に試合が動く。トゥールーズのエメルソン（FW）がゴールを決めてトゥールーズが先制。
ここで前半が終了。1-0とトゥールーズがリードしてハーフタイムを迎えた。
後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、トゥールーズが1-0で勝利した。
なお、トゥールーズは28分にクリスティアン・カセレス Jr.（MF）、44分にフランク・マグリ（FW）、90+4分にラフィク・メサリ（MF）に、またストラスブールは82分にディエゴ・モレイラ（FW）、85分にサミル・エルムラベ（MF）、89分にベン・チルウェル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。
