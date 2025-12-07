リーグ・アン 25/26の第15節 トゥールーズとストラスブールの試合が、12月7日03:00にスタジアム・トゥールーズにて行われた。

トゥールーズはヤン・グボホ（MF）、エメルソン（FW）、フランク・マグリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはセバスティアン・ナナシ（MF）、ホアキン・パニチェッリ（FW）、フリオ・エンシソ（FW）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。トゥールーズのエメルソン（FW）がゴールを決めてトゥールーズが先制。

ここで前半が終了。1-0とトゥールーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、トゥールーズが1-0で勝利した。

なお、トゥールーズは28分にクリスティアン・カセレス Jr.（MF）、44分にフランク・マグリ（FW）、90+4分にラフィク・メサリ（MF）に、またストラスブールは82分にディエゴ・モレイラ（FW）、85分にサミル・エルムラベ（MF）、89分にベン・チルウェル（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

