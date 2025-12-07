「30分もボールに触れないなんてありえない」久保建英がまさか！ソシエダ地元紙が衝撃の“１点評価”「スター選手なのにほとんど存在感がない」「そろそろ目を覚ます時だ」
現地12月６日に開催されたラ・リーガの第15節で、久保建英が所属する10位のレアル・ソシエダが、14位アラベスとアウェーで対戦。前半アディショナルタイムにPKで被弾し、０−１で敗れた。
チーム全体が低調だったなか、４−３―３の右ウイングが先発した久保も前半はなかなかボールに触れず、見せ場を作り出せない。本領を発揮できないまま、78分で交代となった。
現地メディアの評価も手厳しい。ソシエダの地元紙『Noticias de Gipuzkoa』は、10点満点でまさかの１点をつけ、こう酷評した。
「30分もボールに触れずにいるなんてありえない。彼はレアル・ソシエダのスター選手なのに、ほとんど存在感がなかった。そろそろ目を覚ます時だ」
同紙は「セルヒオ（・フランシスコ）監督が彼を交代させ、驚かせた。彼のレベルに驚いているのは我々の方だ。猛烈なタックルで阻まれているのは事実だが...」と続けた。
崩しの切り札として期待が大きいだけに、失望も大きいようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
