「クレイジーだ」W杯史上初の“日韓戦”実現の可能性に韓国メディアは戦々恐々！「史上最悪の３連敗中」「負ければ、国民の激しい怒りを呼ぶ可能性がある」
周知の通り、現地12月５日、北中米ワールドカップ組分け抽選会が実施され、グループステージの対戦カードが決定した。
ポット２の日本はF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組になった。
同じくポット２の韓国はグループAで、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同居した。
このドローの結果を受け、韓国のメディア『スポーツ朝鮮』は、「クレイジーだ。W杯史上初の日韓戦の可能性。ベスト32、ベスト16で対戦する可能性が浮上」と見出しを打った記事を掲載。大会史上初の日韓戦の可能性を報じている。
「韓国がグループ１位となり、日本がグループ３位に入った場合、組み合わせ次第ではベスト32で日韓戦が行われる可能性がある。ワールドカップで日韓戦が行われた例はこれまでない」
同メディアは「ラウンド16での対戦も考えられる。条件は日本がグループFで１位、韓国がグループAで２位になることだ。日本も韓国もベスト32で勝利すれば、ベスト16で対戦することになる」と続けた。
「ベスト32であれベスト16であれ、ワールドカップでの日韓戦は両チームにとって必然的に重荷となる。敗北がもたらす影響は予測不可能だ。特に韓国はそうである。最近、日本に３連敗を喫しており、これは日韓戦史上最悪の連敗記録となっている。ワールドカップでの敗戦は、国民の激しい怒りを呼ぶ可能性がある」
いずれにしても、もし実際にW杯の舞台でライバル決戦が実現すれば、かつてないほどの盛り上がりを見せるのは必至だろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
ポット２の日本はF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組になった。
同じくポット２の韓国はグループAで、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同居した。
「韓国がグループ１位となり、日本がグループ３位に入った場合、組み合わせ次第ではベスト32で日韓戦が行われる可能性がある。ワールドカップで日韓戦が行われた例はこれまでない」
同メディアは「ラウンド16での対戦も考えられる。条件は日本がグループFで１位、韓国がグループAで２位になることだ。日本も韓国もベスト32で勝利すれば、ベスト16で対戦することになる」と続けた。
「ベスト32であれベスト16であれ、ワールドカップでの日韓戦は両チームにとって必然的に重荷となる。敗北がもたらす影響は予測不可能だ。特に韓国はそうである。最近、日本に３連敗を喫しており、これは日韓戦史上最悪の連敗記録となっている。ワールドカップでの敗戦は、国民の激しい怒りを呼ぶ可能性がある」
いずれにしても、もし実際にW杯の舞台でライバル決戦が実現すれば、かつてないほどの盛り上がりを見せるのは必至だろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】