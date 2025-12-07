King＆Princeの永瀬廉（26）が6日に放送された日本テレビ「キントレ」（土曜後1・30）に出演。普段のコーディネート総額を明かしてスタジオを驚かせた。

最初の企画は「40代〜70代の銀座マダム100人に聞いた!今日のコーディネートトータルいくら?」。これに進行役のお笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇が「永瀬さんはどうですか?トータルコーディネートはいくらぐらい?」と尋ねた。

この質問に「いやいやいや…」と困惑しつつ「やっぱりアクセサリーがどうしても高くなって…」と金額の明言は避けた。だが、スタジオの雰囲気に「これ言うの?」と思わず確認した。

これにアンタッチャブル・山崎弘也が「言えないの?」と驚いた表情。永瀬は「んー…いや…」と葛藤した結果「150万円は超えるかな」と告白。この金額にスタジオの観覧から「えぇ〜」と衝撃を受ける声が広がった。また、出演者たちも予想を超える金額だったようで驚きのあまり無反応で、永瀬は「いや、何かもうちょいフォローもらっていいすか?聞くなら」と訴えた。

そして、永瀬の相棒・郄橋海人も総額を聞かれると「僕、今日はね、5000円ぐらい」と告白。この金額差に出演者たちは再び衝撃を受け、永瀬も「ダルいって。ダルいって…マジでアイツ」と口が悪くなった。郄橋は「ガチ、ガチ、ガチ」とウソはついてないとし「古着にハマってるから。めっちゃ安くてかわいいのがあったから」と理由を明かした。