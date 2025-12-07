SVリーグ8位の東レ静岡は6日、沼津市・香陵アリーナで2位のサントリーにストレートで敗れ、暫定順位を9位に落とした。

“下克上”の期待を抱かせたのは第1セット序盤の4―1までだった。6連続失点で逆転されて以降、第3セットまで一瞬背中は見えてもすぐに突き放されてしまう。順位通り力の違いを見せつけられた。

途中出場ながら2桁のスパイク13本を打って、チームトップのアタック決定率46・2％をマークしたOH山田は「完敗。相手のサーブにやられたというより、こちらのスパイクが相手の高いブロックに対し高い効果を得られなかった。相手に余裕を与える原因になりました」と分析した。

東レ静岡のアタック決定率が37・9％と低調だったのに対し、高橋藍らを擁する相手は58・0％。ブロック決定本数も3―9で、山田の言葉が全てを物語る。きょう7日の再戦に向け、阿部裕太監督（44）は「（高いブロック相手に）決めにいっていいのか、それともリバウンドを一度もらってやるのか。もうちょっと見直したらチャンスはあると思う。修正していけたら」と前を向いた。

チームで最もファンが多いOH小沢が第3セット途中で今季初出場。「どんな状況でも最高のパフォーマンスを発揮するために準備しています」と数分間で2本のアタックをいずれも決め、場内の空気を変えた。チームに今必要なのは起爆剤だ。