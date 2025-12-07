刑事裁判をやり直す再審は、無実の罪を着せられた人を救済する最終手段である。

その原点を踏まえて、実効性の高い制度に改めるべきだ。

法制審議会が、再審制度の見直しを議論している。刑事訴訟法には、審理の進め方の規定がほとんどないため、証拠が十分に開示されず、審理の長期化につながっているからだ。

１９６６年の静岡県一家殺害事件では、逮捕された袴田巌さんの再審無罪が確定するまで５８年もかかった。８６年に福井市で起きた女子中学生殺害事件でも、３８年の歳月を要している。

無実の罪で長く身体を拘束された元被告の痛苦は察するにあまりある。同様の事態を繰り返さないためには、再審の裁判が迅速に進む制度にせねばならない。

袴田さんの場合、血痕が付いた衣類のカラー写真が開示されるまで、再審請求から約３０年かかった。この写真の不自然さが無罪に結びついた。弁護側は、捜査機関による証拠隠しだと批判した。

重要な証拠が迅速に開示されていれば、汚名はもっと早くすすがれたに違いない。

改革の大きな焦点は、この証拠開示を法的にどう規定するかである。それなのに、証拠開示の議論は混迷している。弁護士の委員が広範な開示を求めたのに対し、検察官の委員らは、限定的な範囲の開示で十分だと反論している。

そのため、外部の法学者らが「現行制度よりも後退しかねない」と懸念する意見書を発表するという異例の事態となっている。

袴田さんの姉、ひで子さんが記者会見を開き、「これでは、巌が何のために５０年近く拘置所に入っていたのか分からない」と嘆いたのも無理はない。

通常の裁判では２００５年、裁判員裁判の実施に向けて、検察の証拠開示を大幅に広げるルールが導入された。証拠の一覧表を開示する制度も始まり、弁護側が証拠を精査できるようになった。

ただ、ルール導入前の事件については、さかのぼって適用されないのが実情だ。重大事件の再審などでは、通常の裁判と同程度の開示を認めるのが筋ではないか。

検察は公益の代表者であり、捜査で入手した証拠は公共財だ。意図的な証拠隠しを疑われるような開示のあり方は疑問が残る。

法制審では、裁判所の責任についても議題に上っている。再審をつかさどる裁判官に、速やかな審理を促すような法律上の規定を設けることも検討してほしい。