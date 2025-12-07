東南アジアや南アジアが豪雨に見舞われ、甚大な被害が出ている。

各国政府は救援・捜索活動に全力を挙げてほしい。

インドネシアとタイ、スリランカの３か国で１１月以降、豪雨による洪水や土砂崩れが相次いだ。死者は３か国で計１６００人を超え、数百人が行方不明になっている。自然の猛威がもたらした被害の大きさに慄然（りつぜん）とする。

最大の人的被害が出ているインドネシア西部スマトラ島では８９０人以上が死亡し、避難した人は数十万人に上る。清潔な水が不足し、感染症リスクが高まっている。特に体力のない高齢者や子供らの命や健康が脅かされている。

被災者への支援は一刻の猶予も許されない。だが、土砂崩れなどで多数の橋や道路が寸断され、救援活動は難航しているという。

プラボウォ政権は自国で対処可能だとして、大規模な国際支援を受け入れていない。だが、被害の深刻さを鑑（かんが）みれば、国際社会に援助を求めるべきではないか。

政府が鉱山開発のための違法な森林伐採を放置したため、土地の保水力が低下し、被害の拡大を招いたとの指摘も出ている。

一方、スリランカでは６００人以上が、またタイでは１７０人以上が、それぞれ死亡した。

日本はスリランカに国際緊急援助隊の医療チームを派遣したほか、タイにはテントや毛布など緊急支援物資を他国に先駆けて供与した。これにとどまらず、復旧や復興まで視野に入れた切れ目のない支援を続けていくべきだ。

今回の豪雨は、南米沖の太平洋で海面水温が通常より低くなる「ラニーニャ現象」など、複数の要因が重なったとみられる。

そもそも、地球温暖化が世界の天候に様々な影響を及ぼしている。今後、異常気象が発生する頻度は高まるとみるべきだろう。日本も人ごとではいられない。

途上国は、先進国と比べて二酸化炭素排出量が少なかったにもかかわらず、治水インフラが整っていないため、豪雨や洪水といった温暖化の被害が集中しやすい。森林の減少による保水能力低下も被害の深刻化につながっている。

今回はその不条理な現実があらわになったと言えよう。

ブラジルで先月開かれた国連の気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）では、温暖化の被害を軽減するための資金についても議論されたばかりだ。

日本を含む先進国は、途上国の治水インフラの整備に協力を惜しむべきではない。