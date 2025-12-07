政府は、不当に安い価格で輸出される製品に課す反ダンピング（不当廉売）関税について、第三国を経由した迂回（うかい）輸出も対象とする方向で調整に入った。

２０２６年度税制改正に盛り込む方針だ。過剰生産を続ける中国などを念頭に、安価な製品の流入を防ぐ狙いがある。

反ダンピング関税は、相手国が国内価格より不当に安い価格で輸出していた場合、その差額を関税として課す制度。世界貿易機関（ＷＴＯ）が低価格製品の流入を防ぐ手段として認めている。

近年、中国などが輸出する製品への反ダンピング関税の発動件数が増えている一方、第三国を経由した輸出が目立っている。部品や未完成品を第三国で最終加工することで、関税の対象から逃れているとの懸念が強まっていた。

例えば、電気炉などに使われる中国産の黒鉛電極は２５年、新たに反ダンピング関税の対象になったが、中国からの輸入は減少した一方で、製造会社が存在しない別の国からの輸入が増加した。

今後は対象製品が迂回輸出された場合でも、直接輸出と同じ税率の反ダンピング関税を課す方針だ。「迂回」に該当するかどうかは総合的に判断するが、輸出品の価値のうち６割以上を元の国が占める場合などを目安とする案が出ている。

また反ダンピング関税の認定を巡っては、不当な廉価品により損失を被った国内企業の損失規模の調査に３年程度、国による事実確認などに１年〜１年半程度を要する。こうした中、迂回行為についてはより迅速に対応するため、調査を約１年、事実確認を約１０か月〜１年４か月に短縮する。

諸外国はすでに迂回輸出の防止に乗り出しており、主要２０か国・地域（Ｇ２０）では日本とインドネシアのみが不当廉売関税の対象としていない状況だった。鉄鋼などの業界団体は対応強化を求めていた。