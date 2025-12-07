昨年１０月に千葉県市川市で起きた強盗事件に関与したとして、指示役の男４人が逮捕された事件で、男らが昨年５月下旬にＳＮＳ上でグループチャットを作り、実行役の候補者について話し合っていたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁など４都県警の合同捜査本部は、男らが一連の闇バイト強盗事件が始まる約３か月前から事件を計画していたとみている。

強盗致傷などの容疑で逮捕されたのは、いずれも住所・職業不詳の福地紘人（ひろと）（２６）、斉藤拓哉（２６）、村上迦楼羅（かるら）（２７）の３被告（詐欺罪などで起訴）と、仙台市青葉区上杉、職業不詳渡辺翔太容疑者（２６）。

４人は実行役らと共謀して昨年１０月１７日、千葉県市川市の民家に侵入し、住人女性（５１）に暴行を加えて重傷を負わせ、現金などを奪った疑い。

捜査関係者によると、捜査本部が押収したスマートフォンを解析したところ、男らが昨年５月下旬、秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」でグループチャットを作成していたことが判明。その後、複数回にわたり、実行役らの募集方法や応募してきた人物に役目が務まるか話し合っていたことなどが確認されたという。

男らのスマホからは、同年８月下旬〜１０月下旬にインターネットでＸ（旧ツイッター）の他人のアカウントを複数購入していた形跡も見つかった。アカウントは実行役らの募集に使われ、投稿には「詐欺、強盗、空き巣、案件多数」などの具体的な文言もあった。

捜査本部は、男らが直接、実行役らを集め、昨年８月下旬以降に首都圏で相次いだ強盗など計１８事件を首謀したとみている。

捜査本部は６日、福地、斉藤両被告と渡辺容疑者を強盗致傷と住居侵入容疑で東京地検に送検した。村上被告は留置場から出るのを拒んだため、関係書類のみを送った。

スマホのスピーカーから「腹蹴れ」「頭殴れ」…指折るようにも指示

市川市の事件では、これまで実行役３人と被害品の回収役３人が強盗致傷罪などで起訴され、このうち実行役の男（２２）には今年１０月、千葉地裁から実刑判決が言い渡された。公判では住人の被害女性（５１）の供述調書が読み上げられ、残忍な手口が明らかになった。

就寝中だった女性は、窓ガラスを割って侵入してきた実行役から「金はどこだ、殺すぞ」と脅され、何度も拳で殴りつけられた。

「腹蹴れ」「頭殴れ」――。実行役のスマートフォンからは、スピーカーで通話していた指示役の声が聞こえてきた。現金のありかを尋ねられた女性が「わかりません」と言うと、指示役は女性の指を折るよう実行役に指示。女性は右手小指の激痛で骨が折れたと感じ、金庫の場所を伝えた。

その後、女性は手足を縛られ、車で埼玉県内の宿泊施設に連れ去られた。警察に保護されたのは、事件発生から約２０時間後だった。

女性は調書で、「体の傷は治っても、心の傷は一生消えない。厳重に処罰してほしい」と訴えた。