俳優佐野勇斗（27）がテレビ朝日の木曜ドラマ「おコメの女 −国税局資料調査課・雑国室−」（1月8日開始、木曜午後9時）に出演することが6日、分かった。

財務省のスーパーエリートとして悪徳脱税者を成敗する。同作は「税務調査最後のとりで」と呼ばれる国税局の資料調査課内の部署「複雑国税事案処理室」が舞台となり、佐野は東大卒で情報処理と計算能力に優れたスペシャリスト、笹野耕一を演じる。「難しい専門用語も多い。ひとつひとつ調べて勉強している」といい、「頭がよくて愛嬌（あいきょう）がある人物なので、いいあんばいを見つけられたら。ヒーローもののようにスカッとできる、勉強になるドラマ」とアピールした。

主演の松嶋菜々子（52）とは16年「砂の塔」で親子役を演じて以来、10年ぶりの共演となる。「初めてレギュラー出演させてもらった作品で、すごく面倒を見ていただいていた」と回想し、「クランクアップの時にいただいたお手紙と靴下は今でも大切に持っている」と明かした。久々の共演を喜びつつ「10年たって成長した姿をお見せしたい。今回は僕が靴下をプレゼントしたい」と意気込んだ。