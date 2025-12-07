米国・ＷＷＥで、ＷＷＥ女子タッグ王座を保持する猝斉の女帝瓮▲好と、牾ぢ渦女瓮イリ・セインのカブキ・ウォリアーズが散々な目にあった。

１１月１０日のロウでシャーロット・フレアー＆アレクサ・ブリスから、コンビとしては３度目となる同王座奪取に成功。ところが、同２９日の軍団対抗戦ウォーゲームズで敗れると、普段の悪行がたたって前回ロウでは前王者組、イヨ・スカイ＆リア・リプリー、ベイリー＆ライラ・ヴァルキュリア、ラケル・ロドリゲス＆ロクサーヌ・ペレスの４チームから挑戦を迫られた。

５日（日本時間６日）のスマックダウン（テキサス州オースティン）では、王者のカイリが前王者のアレクサと一騎打ち。カイリのセコンドに就いたアスカはレフェリーの死角を突いて、アレクサの足を引っ張り試合に介入する。試合は激しい攻防となり、アレクサはとどめのシスターアビゲイルを狙うが、またもアスカがエプロンに立ってアレクサをけん制。カイリは強引に前王者を後方へと丸め込んだ。

これをカウント２で返されたところでアレクサのセコンド、シャーロットがエプロンのアスカを引きずり下ろし、場外でキックを浴びせた。女帝は場外でダウンしてしまう。リング内のカイリはバックブローからコーナー上段に上がり、インセインエルボー。華麗に飛んだもののアレクサにキャッチされ、そのままシスターアビゲイルをくらって３カウントを奪われた。

試合後はアレクサ＆シャーロットが勝利を喜んでいると、背後からナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンドが急襲。巨体を武器に、アレクサとシャーロットをＫＯした。大混乱のリングにはアスカが上がり、ナイアに襲い掛かる。ウォーゲームズでは同チームで共闘したが、ラッシュに毒霧を誤爆しただけにあっさり裏切り、ナイアにはバックブロー、ラッシュに得意の打撃の連係攻撃からバズソーキックを決めてみせた。

すかさずナイアにも飛びかかるが、パワーボム気味に前方へ叩きつけられた。ナイアの背中に飛び乗ってスリーパーホールドを決めたカイリも、前方へ落とされ、ラッシュのビッグブーツを浴びてダウンとなった。さらにナイアはヒップドロップの体勢に入るも、アスカがカイリを救い出して追撃からは逃れ、場外に座ってほうほうのていだった。リング上のナイア＆ラッシュはタッグベルトを手に王座挑戦をアピールした。

これでカブキ・ウォリアーズは、５チームから王座を狙われている状況に。カイリは自身のＸ（旧ツイッター）に「敵がたくさん…」と投稿するほど。四面楚歌となったカブキ・ウォリアーズのベルトはどうなる？

この日のスマックダウンは「ＡＢＥＭＡ」にて放送された。