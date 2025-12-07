爍寛鹽召凌性瓩離皀船戞璽轡腑鵑論こΔ知る日本人スケーターだった。フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、愛知・ＩＧアリーナ）、男子フリーは世界選手権２連覇中のイリア・マリニン（米国）が、自身のフリー歴代最高を更新する２３８・２４点をマーク。合計３３２・２９点で３連覇を達成した。

圧巻の演技で会場の視線を一身に集めた。クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）など、６種７本の４回転ジャンプを全て着氷。「安全策でいく選択肢もあったけど、なぜＧＰファイナルに参加しているかを考えた時に、新しいことを試すことが五輪シーズンなので重要だと考えた」と攻めの構成を組んだ理由を明かした上で「さらなる向上を目指して、みなさんにいいものを見せるために努力したい」と誓いを立てた。

異次元のパフォーマンスで子供たちに夢を届ける立場となったマリニン。演技後の取材で「あなたにインスピレーションを与えた選手は？」との質問が飛ぶと、迷いなくこう答えた。「間違いなく羽生結弦さんです。私にとってアイドルのような存在で、本当に刺激的な存在。クワッドアクセルに挑戦したのも、世界記録を破りたいと思ったのも彼がいたから」

常に挑戦を続ける羽生の背中を追いかけてきたからこそ、マリニンも高みを見据え続けている。「私は自分の考え方を貫き、どんな状況でもベストを尽くさなければならない」。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪金メダルへ、世界王者はさらなる進化を目指す構えだ。