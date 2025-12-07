Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が、今季の最終戦アブダビ・グランプリ（ＧＰ）で犧欧料り瓩鯣簣した。

今季限りで正ドライバーとしては解雇され、来季はテスト兼リザーブドライバーへの降格が発表された角田。今回のアブダビＧＰがひとまずはＦ１で犧埜絖瓩良饌罎箸覆襦

だが、フリー走行では相変わらず操縦しづらいマシンに苦戦。さらに６日のフリー走行３回目（ＦＰ３）では、まさかのトラブルに巻き込まれる。ピットレーンを走行していると、ピットに待機していたキミ・アントネッリに対してメルセデスのチームスタッフが角田が来ている確認を怠り、ゴーサインが出されてしまい、勢いよくレーンに飛び出して衝突。角田のマシンは大きなダメージを受けてしまった。この影響により、角田はマシンを以前の仕様に戻さざるを得なくなった。

そんなビハインドがあって直後の予選では苦戦が予想されたが、角田は執念の走りを続けて予選３回目（Ｑ３）に進出を果たす。しかも予選を通じて、タイトル争いがかかるマックス・フェルスタッペンにスリップストリームによるアシストを命じられ、自身のアタックは狷鵑亮´瓩箸覆觚靴靴ぞ魴鏖爾任量進だった。

角田にとっては逆風ばかりの中で、Ｑ３進出の１０番手という激走にファンは熱狂。ＳＮＳ上では「角田くん本当に凄い。犠牲になりまくっても全く諦めていなかった。完全に不利な状況で不貞腐れず自分の人生に集中してる。こりゃ凄まじい」「フロアが壊れているかもしれない中、魂の走り！」などと絶賛する声が相次いだ。

さらに「角田くん！！（泣）よくやったね 泣けてくる」「マジで泣く 角田くんありがとう」とファンの号泣コメントが続出。角田が駆るマシンの姿に対して「ホンダ最後のレースでこの犂虧稔畍せられたら 日本人全員泣くしかないやろ…Ｈｏｎｄａ ＰＵ最終戦でこの顔が最後に見られるなんて 最高の別れ方すぎて言葉が出ない ありがとう角田、ありがとうホンダ」と感激の声も上がっている。

角田が爛薀好肇薀鶚瓩箸覆襭憩の決勝で、さらなる感動を呼ぶ走りを見せられるか。