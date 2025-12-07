フィギュアスケートGPファイナル

フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナルは6日、愛知・名古屋市のIGアリーナで男子フリーが行われた。世界選手権を2連覇しているイリア・マリニン（米国）が衝撃の演技を披露。超大技の4回転アクセルを含む6種類7本の4回転ジャンプを決め、自身が持っていた世界記録の228.97点を10点近く更新する238.24点をマーク。合計332.29点となり、逆転優勝を果たした。

ショートプログラム（SP）3位から、驚異の演技で逆転を果たした。冒頭の4回転フリップに成功すると、続く4回転アクセルも成功。ルッツ、ループも4回転で決めた。演技後半は4回転ルッツ―オイラー―3回転フリップ、4回転―3回転の連続トーループ、4回転サルコー―3回転アクセルと全て着氷。バックフリップでも会場を沸かせた。

技術点146.07、演技構成点92.17で、フリーの世界新記録となる238.24点。演技を見届けたX上のフィギュアファンにも衝撃が走り「マリニンの演技があまりにも異次元だった」「歴史的瞬間」「マリニンが異常すぎて意味わからんことに」「やばすぎて笑っちゃう」「何やねん230点って」「嘘やろマリニン」などと信じられない様子の声が続出した。

マリニンに続く銀、銅は日本勢。鍵山優真が302.41点、佐藤駿が292.08点で表彰台に立った。



（THE ANSWER編集部）