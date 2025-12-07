週7で使い倒したい！【niko and ...】可愛いのに荷物もしっかり入る！「優秀バッグ」

たっぷり荷物が入って、おしゃれ度UPも叶えてくれそうなバッグを探すなら【niko and ...（ニコアンド）】が頼りになるかも！ アクセサリー感覚で使える巾着バッグから、マルチなシーンで頼れる大容量のトートバッグまで、サイズもデザインも個性豊かな優秀バッグが勢揃い。ヘビロテしてもその可愛さにおしゃれ心がときめきそうなバッグ、ノーマークだった人はぜひ見逃さないで。

アクセサリー感覚で映えるコンパクトな巾着バッグ

【niko and ...】「オリジナルアソートデザインショルダーバッグ」\3,960（税込）

カラーによってデザインが異なる、おしゃれ心がくすぐられそうな巾着型のショルダーバッグ。アクセサリー感覚で使える小ぶりなサイズながら、スマホやキーケースといった必需品をすっきり収めやすい収納力を備えています。ストラップは取り外しも可能なので、他のものに付け替えてアレンジを楽しむのもGOOD。

柄 × 配色のコンビネーションが効いたトートバッグ

【niko and ...】「オリジナル2WAYテープトートバッグM」\3,000（税込）

シンプルコーデの主役として、プラスワンでシャレ感を高めてくれそうなトートバッグ。アクセントカラーを使用したテープハンドルと、レオパード柄やチェック柄といったトレンド要素を落とし込んだショルダーバッグの組み合わせは、持つたびに新鮮なときめきを感じられそう。500mlのペットボトルや長財布を収められる絶妙なサイズ感なのも相まって、毎日の相棒にぴったりかも！

内外のポケットが収納力を手助けするボディバッグ

【niko and ...】「オリジナルテープロゴボディバッグ」\4,500（税込）

スポーティーなスタイルはもちろん、キレイめコーデの外し役としても合わせやすいシンプルなルックスのボディバッグ。500mlのペットボトルが入る収納力に加えて、内外に3つずつポケットが付いているのが優秀ポイント。散らばりがちな小物類を整理できそうです。取り外し可能なブランドロゴのキーリングが、地味見えさせないアクセントに。

ふっくらキルトでマルチに使える大容量トートバッグ

【niko and ...】「オリジナルポーチ付きキルトトートバッグL」\4,400（税込・セール価格）

13インチのPCやA4サイズの書類も収められる大容量のトートバッグ。ふっくらとしたキルトデザインが存在感を主張するおしゃれなルックスと、汚れが目立ちにくい落ち着いたカラー展開は、日常使いから推し活まで幅広いシーンで重宝しそうです。開口部はファスナー仕様。ポーチ以外にチャームを重ね付けして、デコレーションするのも素敵！

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ