オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が６日、「オリメン奪還」を宣言した！？ 大阪・門真市内でコラントッテ社主催のイベントに参加し、オフシーズンならではのファンとの交流を満喫。「こうやって来てくださる方もいるし、それを見ているとやっぱり、自分ももっと１軍で投げて活躍しないと」と決意を新たにし、毎年恒例のあの企画にも言及した。

２８試合の登板に終わった今季、女性ファンが推しを選ぶ「オリメン投票」では２年連続の１位から３位に転落。３連覇での「殿堂入り」を狙っていたなか「１位から２位なら分かるけど、１位から３位なので…。めっちゃ恥ずかしい」と苦笑いを浮かべた。「１位に越したことはない（笑）。壁は高いけど、頑張って乗り越えられるように」。１位・広岡、２位・宮城ら“ライバル”を抑えての王座返り咲きをイメージした。

「そのランキングを取れるってことは、活躍しているということ。（野球と）両立できるように頑張りたい」。プロ１０年目の来季は、２３年以来の「５０試合以上登板」が目標。１６０キロ右腕が「美しき剛速球」でオリ姫を魅了する。（南部 俊太）