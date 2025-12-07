◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。

＊ ＊ ＊

待ち焦がれていた瞬間だった。涙で目を赤く充血させた植田が、シャーレを空高く掲げた。２０１６年以来、９季ぶりの歓喜。植田が「鹿島が１番だ！」と叫べば、鬼木監督も「鹿島、最高！」と声を張り上げる。３万７０７９人の大観衆が沸いた。

＊ ＊ ＊

１月７日、鬼木監督はホワイトボードに「リーグ優勝」と記した。緊張感漂う始動日のミーティング。「俺は優勝したいからここに来た。本気で心の底から優勝したい」。狙うは９季ぶりＶ。方向性が定まった。

２月１５日、鈴木優磨は嘆いた。湘南との開幕戦で０―１の敗戦。「パスが各駅停車」。技術を求める指揮官の要求に応えようとするとミスが多発した。自滅に近い、厳しい船出となった。

２月２２日、第２節東京Ｖ戦（４〇０）は大きな転機となった。指揮官は「勝利への執念が足りなかった」と開幕戦を選手に謝った。この一戦から「練習で技術を高め、試合は最善手で」という戦法が確立した。

４月２０日、昨季まで戦力外扱いだった若手が、公式戦連敗を４で止めた。岡山戦（２〇１）の先制点は、１年前まで練習の中で駒扱いされていた２０歳ＤＦ津久井佳祐、決勝点は２２歳（ともに当時）舩橋佑の演出から。鬼木監督は「全員戦力。ずっと総力戦」と言い切り、居残り練習も最後の１人が終わるまで熱視線を送る。若手の台頭は躍進を支えた。

５月３１日、鬼木監督は涙を懸命にこらえた。Ｇ大阪戦（１〇０）で安西幸輝が右膝を痛め負傷退場。「日本代表復帰を目指そう」と声をかけてきたＤＦの長期離脱が決まり、前半戦だけで師岡柊生、関川郁万、安西の主力３人が今季全休の大けがを負った。早川友基は「３人に（優勝の）シャーレを掲げてもらいたい」と誓った。タイトルを取らなければならない理由が１つ、チームに加わった。

６月２８日、鈴木とＭＦ松村の大げんかが勃発した。岡山戦（１●２）後、激しい口論となった。これまでなら鈴木が一方的に怒るだけだった。しかし５歳下の松村は応戦した。クラブ幹部が「懐かしい」と目を細めたのは、かつての黄金期にありふれた光景だったから。１０月の京都との大一番（１△１）では、この２人で劇的同点弾を生んだ。

９月２０日、鈴木が「これじゃ優勝は無理」と吐き捨てた。浦和に１―０で勝利するも「この戦いはいつか限界が来る。練習から危機感持たないと」。勝ってもなお、成長を求めた。結局、チームは７月を最後に一度も負けず、１５戦無敗で駆け抜けた。

１１月３０日、松村は「あと１つ！」とスタンドに吠えた。東京Ｖ戦（１〇０）の勝利により、ついに王手。選手は口々に「鹿島の強みは一体感」と言うようになった。仲良しこよしではなく、１つの目標に向かい、しのぎを削り合って突き進む集団という意味だ。

１２月６日、時は来た。鹿島に歓喜が訪れた。鈴木も、植田直通も、三竿健斗も涙した。タイトルに飢えていた名門が、復権の足がかりとなる２１冠目。鬼木監督は「感無量です。何も言うことありません」と笑った。強い鹿島が帰ってきた。（岡島 智哉）