◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）ファイナル 最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）３位から出た初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、１４６・９８点、合計２２０・８９点で日本勢最上位の銀メダルを獲得した。ＳＰ５位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が合計２１８・８０点で３位。日本勢上位２人が来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表に前進した。アリサ・リュウ（２０）＝米国＝が合計２２２・４９点で優勝した。

ニューヒロインが、ミラノ五輪シーズンに躍動した。表彰台が確定すると、中井は目を丸くして破顔した。今季シニアデビューした１７歳は初のＧＰファイナルでフリー２位の１４６・９８点、合計２２０・８９点で銀メダル。日本女王の坂本、昨季世界選手権で銅メダルの千葉百音らが出場する中、日本勢最上位。「２位という結果を頂けてすごくうれしい」。五輪代表に大きく前進した。

憧れの浅田真央さんがスタンドから見守ったフリーで、冒頭に浅田さんの代名詞のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を成功させた。この日の公式練習では失敗が続いていたが、ここ一番での勝負強さを発揮。「トリプルアクセルも本番で決めることができて、すごくうれしい」。３回転の連続ジャンプでミスしても、その後、他のジャンプを連続ジャンプにするなど機転も利かせて２位に入った。

５歳の頃、浅田さんが２０１０年バンクーバー五輪で銀メダルを獲得した当時の映像を見てフィギュアスケートを始めた。トリプルアクセルは、５歳から練習した。小学４年の時、スケート教室で浅田さんに初めて会い、（片足ターンの）ツイズルを教えてもらったことは鮮明に覚えている。浅田さんの前で、大技を成功させた中井は「アナウンスで来ていると知ってすごく驚いたし、浅田さんの前で演技する機会は少ないし、最後かもしれない。浅田さんの前でトリプルアクセルを決めたい気持ちがあった」と声を弾ませた。

ＧＰシリーズのデビュー戦、第１戦のフランス大会で鮮烈Ｖ。ファイナル初出場の表彰台は、昨季千葉の２位に続いた。１９日からは、五輪切符を懸けた全日本選手権に挑む。優勝すれば文句なしの一発内定。表彰台で、夢舞台はほぼ当確だ。「少しずつ、五輪が近づいていることは感じている」。シーズン当初は思い描けなかった「夢から目標」となった舞台へ、一気に突き進む。（大谷 翔太）