田中碧は前節のチェルシー戦でプレミア初ゴールを記録した

イングランド・プレミアリーグのリーズ・ユナイテッドは現地時間12月6日、リーグ第15節でリバプール戦と対戦。

リーズの日本代表MF田中碧がプレミアでは自身初となる2試合連続ゴールをマークし、3-3の劇的ドローに持ち込んだ。

試合は後半3分、5分にFWウーゴ・エキティケが連続ゴールを決めてリバプールが2点をリードする展開に。田中は後半20分から途中出場すると、中盤で精力的に動き、チームの流れを活性化。FWドミニク・キャルバートルウィンとMFアントン・シュタハがゴールを決めてリーズが2-2に追いついた。

その後、再び勝ち越しを許し、2-3で迎えた後半アディショナルタイム6分に劇的な瞬間が待っていた。左コーナーキックのこぼれ球がファーサイドまで流れてくると、田中が左足ボレーでで叩き込み、値千金の同点ゴール。そのまま試合は3-3で終了し、スタンドには田中の「エーオー！」コールが響き渡った。

田中は2日に行われた前節のチェルシー戦でも前半43分に右足ミドルシュートを決めて、プレミア初ゴールをマーク。これでビッグクラブを相手に2試合連続ゴールとなった。

リバプールの日本代表MF遠藤航も後半39分から8試合ぶりの出場。日本人対決が実現した一戦は劇的な展開で勝ち点1を分け合う結果になった。（FOOTBALL ZONE編集部）