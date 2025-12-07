巨人の甲斐拓也捕手（３３）が６日、来季の逆襲に向けて胸中を激白した。故郷・大分で開催した「甲斐拓也杯」の開会式に出席し、純粋に野球を楽しむ少年少女の姿を見て原点回帰。ソフトバンクからＦＡ移籍１年目の今季は岸田の台頭や負傷もあって正捕手の座をつかめず悔しい結果に終わり「負けを知った」と吐露。史上初となる「両リーグで日本シリーズに捕手で出場し日本一」への決意を語った。

今年で３度目の開催となる甲斐拓也杯。元気な子どもたちを見て、甲斐は率直な思いを明かした。

「自分もこんな頃があったけど純粋に野球を楽しんでいていいなと。子どもたちが一人でも多く野球を好きになって続けてほしい。初心に返るじゃないけど真っ白な状態になりました」

ソフトバンクでは１７年から８年連続１００試合以上出場で４度の日本一に導いた。新たな挑戦として巨人にＦＡ移籍。開幕スタメンマスクをかぶって好スタートを切ったが、岸田の台頭で徐々に出場機会が減り、１７年以降自己最少６８試合で打率２割６分、４本塁打、２０打点。８月２３日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）の守備では右手中指を骨折し、ＣＳも出場できなかった。そんな１年で、得たものとは。

「負けを知ること、ですね。チームもそうだけど、個人としても。苦い汁を吸うというか。今までやってきて、ここまで下に落ちるじゃないけど（落差が）激しいことはなかったので」

苦しかった１年を終え、大好きな徳川家康の理想や理念などをまとめたとされる「東照公御遺訓」を思い出した。その中で特に大事にする部分がある。「勝事（かつこと）ばかり知りて ま（負）くることをしらざれば害その身にいたる」

敗北の重要性を説いた言葉だが「本当にその通りだなと」。日本一を経験し、侍ジャパンではＷＢＣで世界一まで駆け上がったソフトバンク時代。近年、味わうことがなかった屈辱の思いを必ず糧にする。

「この１年を、この負けを絶対無駄にしない。絶対に今後にとって必要な１年だったと思っています」

野球人としてもっと成長したい。その思いで新天地への移籍を選んだ。挑戦は始まったばかりだ。

「育成選手で（１０年育成ドラフト６位）入って、あの時は負けず嫌いで、とにかくやるしかなかった。この１年、新しく挑戦したことは自分の中で間違いではなかったと思っています。まず第１章で負けを知って、これからの自分がどうなるか楽しみです。来年が第２章。ここからどうやって巻き返すのかなこいつはという感じですね」

岸田、大城、小林、山瀬らとのハイレベルな正捕手争いは大激戦。それも承知の上で、さらにレベルアップするため巨人を選んだ。来季目指すのは、史上初となるセ・パ両リーグで正捕手で日本一だ。

「目標はそれ。本当にそれがしたい。頑張ります」。甲斐が逆襲に燃えている。（臼井 恭香）

◆記録メモ 甲斐（巨）はソフトバンク時代の１７〜２０年、昨年と日本シリーズに５度の出場。期間中はチーム２６試合のうち２２試合で先発マスクをかぶり、１７年からの４年連続Ｖに貢献した。

過去、シリーズに複数の球団で先発出場した捕手は８人いる。このうち７人は同一リーグで出場しており、セ・パ両リーグの球団で先発は、８２年に西武、８８年に中日で各２試合の大石友好だけ。８２年は中日を相手に優勝、ただし８８年は古巣の西武に敗退。甲斐が巨人でも捕手でスタメン出場すると２人目、途中出場を含め両リーグの球団でＶなら、捕手では初めてになる。

◆今季の甲斐

▽開幕３連戦 ヤクルト戦（東京Ｄ）に「７番・捕手」で３試合連続で先発し計１３打数７安打。

▽４月終了時 ２７試合で打率３割１分６厘の好発進。

▽サヨナラ打 ４月２９日の広島戦（東京Ｄ）で延長１２回にプロ初劇打となる犠飛。

▽骨折 ８月２３日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）の６回無死一塁の守備で本塁クロスプレーとなった際に右手がヘッドスライディングしたＤｅＮＡ・蝦名に巻き込まれる形となり負傷。治療後はプレーを再開してフル出場したが骨折が判明。

▽登録抹消 翌２４日に「右中指中手骨頭骨折」と診断され登録抹消。