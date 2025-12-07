◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

５打差６位で出た２０２４年賞金王の金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝が４バーディー、１ボギーの６７と伸ばし、通算５アンダーで６位。首位との差を２打縮めた。大会開幕前日（３日）に結婚を公表後、初めてプロゴルファーの妻・吉本ここね（２５）＝不二サッシ＝が１８ホールを現地応援。「うれしかった」と“愛妻パワー”で大会初制覇へと突き進む。この日ベストスコア６６の吉田泰基（２７）＝東広野ゴルフ倶楽部＝ら３人が８アンダーで首位に並んだ。

勝負の第３日。頼もしい援軍が金谷の背中を押した。妻・吉本が見守った最終１８番。急傾斜の難関ホールで魅せた。ピン約２０ヤードの右ラフから、ウェッジで高く打ち上げ奥約１０ヤードに落とすと、球はピン方向に傾斜を転がった。約２メートルに寄せる“美技”に、グリーンを取り囲むすり鉢状の観客席から歓声が起きた。ボギーで踏ん張り「いいアプローチができた。自分らしくプレーできた」と汗をぬぐった。熱い視線を送っていた妻も「落ち着いていた」と拍手。首位との差を２打縮め、逆転での大会初制覇を射程圏に捉えた。

前日（５日）まで女子ツアーの最終予選会（茨城）に出ていた吉本が、この日の朝に駆けつけた。２人で会場入りし１０月の日本オープン以来、吉本は１８ホールを付いて応援した。「うれしかった」と金谷は１番からエンジン全開。残り１２０ヤードからの第２打をピッチングウェッジで“ベタピン”。パー５の１７番では２オンしてバーディーを奪い、パーオン率は全体１位（約８８・８９％）と“らしさ”を見せた。「フェアウェーキープしたり、外してもセーブ。粘り強いプレー」とプロゴルファーの妻もべた褒めだ。

１月に結婚したが、今季米ツアーに本格参戦した金谷と、国内ツアーを主戦場とした吉本は遠距離での新婚生活となった。「さみしかったけど、まめに連絡を取ってくれた」（吉本）と互いの試合結果の報告をするなど、支え合った。苦しい時期もあったが、米ツアー１年目の金谷は来季シード獲得につなげた。

帰国時には共通の趣味・プロ野球観戦を楽しんだ。今季は金谷が推す広島の応援に神宮球場へ。日本ハムファンの吉本だが「私もカープのユニホームを買った。ファイターズ戦は（金谷が）グッズを買う」。二人で過ごす時間を大切にし、吉本は「朝ご飯を一緒に作ったり。私は料理初心者だけどカレーととん平焼きは『おいしい』と食べてくれた」と、短いオフも一緒に気分転換と仲良しだ。

昨年は３位に入って逆転で初の賞金王に輝き「好きな大会」と語る。出場４回全てトップ５に入るが、頂にはまだ届いていない。ハンバーグを勝負飯とすることで有名な金谷。「今夜はハンバーグかな」と妻はほほ笑む。「とにかく自分らしいプレーで頑張りたい」と愛妻のバックアップを受け、念願の大会初制覇を果たす。（宮下 京香）