オリックス・岸田護監督（４４）が６日、来季の「ガム継続」を宣言した！？ 兵庫・芦屋市内のホテルで「第４８回阪急・オリックスＯＢ総会」に出席し、就任１年目を３位で終えたことを報告。山田久志ＯＢ会長（７７）には「（シーズン）途中からちょっと失速し、岸田監督のガムを食べる激しさがだんだん増してきました（笑）」と“指摘”され、タジタジの様子を見せた。

「イジられましたね…（笑）。（かむ速度は）上がっているんでしょうね、よく言われますから」。現役時代から「必需品」とするアイテムには、リラックス効果があると改めて強調。「考え事をする時にかんでいる。スピードは無意識（笑）。ガムはかみ続けます」と控えめに明かした。

山田会長は「我々は後ろで、さぁ頑張れ！って応援するだけ。新しい戦力とベテラン、中堅とうまいこと融合すれば、１年間を戦えるチームになる」とエール。偉大な先人の思いを受け取り、指揮官は壇上で熱弁した。「来季こそは優勝を目指して。もっとオリックスが盛り上がるように頑張っていきます」。常勝の系譜を受け継ぎ、１年後に最高の景色を報告する。（南部 俊太）