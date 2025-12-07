侍ジャパン大学日本代表候補選手の強化合宿2日目は6日、愛媛県の坊っちゃんスタジアムでシート打撃を行った。大商大の2年・真鍋は2安打2打点。第3打席には上武大の木口から右翼ポール際に特大2ランを放ち「レベルの高い投手と対戦して打てたのは良かった」と振り返った。

広陵（広島）では通算62本塁打をマーク。今合宿から指揮する関西国際大の鈴木英之監督は「ボンズ（真鍋の愛称）の本塁打が一番。目が覚めました。凄い当たり」と絶賛した。1メートル90、100キロの体格の真鍋は「力感なくスイングできているので対応力が上がった」と成長を実感した。

高校時代には佐々木麟太郎（現スタンフォード大）、前田悠伍（現ソフトバンク）らとともに「四天王」とされるも指名漏れの末、大商大に進学し、2年生ながら代表候補入りするなど順調にステップアップ。きょう7日の合宿最終日に向け「良い刺激を受けているので3日目も吸収したい」と表情を引き締めた。（柳内 遼平）

≪立正大左腕・仁田 剛腕をアピール≫来春のリーグ戦から東都1部リーグに昇格する立正大の2年生左腕・仁田が打者4人に対し、無安打1四球でアピールした。147キロを3度マークした球威でねじ伏せ「ゾーンの中で勝負できた。あんまり力を入れずに（147キロを）出せたのは良かった」と控えめに喜んだ。仙台育英（宮城）時代は3度甲子園に出場した最速151キロの剛腕。鈴木監督は「今日投げた左投手の中で一番良かった」と高評価した。