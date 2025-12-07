佐野勇斗、1月期連ドラ『おコメの女』出演決定 主演・松嶋菜々子と10年ぶり共演「今回は僕が靴下をプレゼントしたい」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、テレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（来年1月8日スタート／毎週木曜 後9：00）に出演することが決定した。
【写真】本作でバッサリショートカットを披露した松嶋菜々子
本作は、同局系列の連続ドラマ初主演となる松嶋菜々子が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく社会派・痛快エンタメドラマ。
東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、１人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は税務調査最後の砦で、“料”の米偏を取って“コメ”と呼ばれている。
本作の舞台となるのは、そんな“コメ”の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳納税者たちに大なたを振るう。
佐野が演じるのは資料調査課に所属する東大卒の財務省キャリア・笹野耕一。エリートとして局内では腫れ物に触るような扱いをされているため、重要な案件にはタッチさせてもらえず、消化不良ぎみだったところ、正子に引き抜かれて《ザッコク》のメンバーに。笹野はエリートとして過保護に扱われるのを嫌いながらも、自分の立場を理解しているため、ひょうひょうとした人物を演じている。類いまれな情報処理能力に加えて、帳簿や資料の数字を一瞬で記憶し、数秒で計算する能力をもつ数字のスペシャリストで、かなり仕事ができる強力な戦力。さらに、“エリートの笹野がいれば《ザッコク》の発言力が増す”と考えている正子とは、以前から知り合いのよう。
M!LKとして、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場も決定している佐野。本作では、ドラマ『砂の塔〜知りすぎた隣人』（2016年）で親子を演じて以来、松嶋と実に10年ぶりの共演を果たす。「先日、新幹線の駅で偶然お会いして、『大きくなったなぁ』と感慨深い気持ちになっていたんです。あの時は、まだこのドラマのお話をいただく前で、こうして再びご縁がつながったこと、不思議な気持ちになりました」と語った松嶋と同様に、佐野も「10年前、僕が初めてレギュラー出演させてもらった作品で、当時はまだお芝居もよくわからない状況だったんですが、すごく面倒を見ていただいたんです。クランクアップのときにいただいたお手紙と靴下は今も大切に持っているくらい思い出に残っています」と久々の共演に大喜び。「僕も10年経って成長したと思うので、その姿をお見せできれば…。そして今回は僕が靴下をプレゼントしたいなと思っています。」と笑顔を見せた。
■佐野勇斗（笹野耕一・役）コメント
脚本を読ませていただいて、真っ先に思ったのは「めっちゃ勉強になる！」ということでした。そして、毎回逆転があったりなかったり…僕の好きなジャンルのお話だなと思いました。ヒーローものに近い感覚で面白いし、楽しく読ませていただきました。
僕が演じる笹野は…めっちゃしゃべっています（笑）！とてもセリフが多い役柄だなと思いました。難しい専門用語も多いので、ひとつひとつ調べて勉強しています。頭がよくて愛嬌がある人物なので、いいあんばいを見つけられたらいいなと思っています。
松嶋さんと前回ご一緒させていただいたのは10年前、僕が初めてレギュラー出演させてもらった作品なんです。当時はまだお芝居もよくわからない状況だったんですが、すごく面倒を見ていただいたんです。クランクアップのときにいただいたお手紙と靴下は今も大切に持っているくらい思い出に残っています。僕も10年経って成長したと思いますので、その姿をお見せできれば…。そして今回は、僕が松嶋さんに靴下をプレゼントしたいなと思っています。
毎週、視聴者の皆さんがスカッとしながら勉強できるお話になっていますので、楽しみにしていていただけるとうれしいです。僕も頑張ります！
【写真】本作でバッサリショートカットを披露した松嶋菜々子
本作は、同局系列の連続ドラマ初主演となる松嶋菜々子が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく社会派・痛快エンタメドラマ。
本作の舞台となるのは、そんな“コメ”の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳納税者たちに大なたを振るう。
佐野が演じるのは資料調査課に所属する東大卒の財務省キャリア・笹野耕一。エリートとして局内では腫れ物に触るような扱いをされているため、重要な案件にはタッチさせてもらえず、消化不良ぎみだったところ、正子に引き抜かれて《ザッコク》のメンバーに。笹野はエリートとして過保護に扱われるのを嫌いながらも、自分の立場を理解しているため、ひょうひょうとした人物を演じている。類いまれな情報処理能力に加えて、帳簿や資料の数字を一瞬で記憶し、数秒で計算する能力をもつ数字のスペシャリストで、かなり仕事ができる強力な戦力。さらに、“エリートの笹野がいれば《ザッコク》の発言力が増す”と考えている正子とは、以前から知り合いのよう。
M!LKとして、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場も決定している佐野。本作では、ドラマ『砂の塔〜知りすぎた隣人』（2016年）で親子を演じて以来、松嶋と実に10年ぶりの共演を果たす。「先日、新幹線の駅で偶然お会いして、『大きくなったなぁ』と感慨深い気持ちになっていたんです。あの時は、まだこのドラマのお話をいただく前で、こうして再びご縁がつながったこと、不思議な気持ちになりました」と語った松嶋と同様に、佐野も「10年前、僕が初めてレギュラー出演させてもらった作品で、当時はまだお芝居もよくわからない状況だったんですが、すごく面倒を見ていただいたんです。クランクアップのときにいただいたお手紙と靴下は今も大切に持っているくらい思い出に残っています」と久々の共演に大喜び。「僕も10年経って成長したと思うので、その姿をお見せできれば…。そして今回は僕が靴下をプレゼントしたいなと思っています。」と笑顔を見せた。
■佐野勇斗（笹野耕一・役）コメント
脚本を読ませていただいて、真っ先に思ったのは「めっちゃ勉強になる！」ということでした。そして、毎回逆転があったりなかったり…僕の好きなジャンルのお話だなと思いました。ヒーローものに近い感覚で面白いし、楽しく読ませていただきました。
僕が演じる笹野は…めっちゃしゃべっています（笑）！とてもセリフが多い役柄だなと思いました。難しい専門用語も多いので、ひとつひとつ調べて勉強しています。頭がよくて愛嬌がある人物なので、いいあんばいを見つけられたらいいなと思っています。
松嶋さんと前回ご一緒させていただいたのは10年前、僕が初めてレギュラー出演させてもらった作品なんです。当時はまだお芝居もよくわからない状況だったんですが、すごく面倒を見ていただいたんです。クランクアップのときにいただいたお手紙と靴下は今も大切に持っているくらい思い出に残っています。僕も10年経って成長したと思いますので、その姿をお見せできれば…。そして今回は、僕が松嶋さんに靴下をプレゼントしたいなと思っています。
毎週、視聴者の皆さんがスカッとしながら勉強できるお話になっていますので、楽しみにしていていただけるとうれしいです。僕も頑張ります！