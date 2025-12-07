カブスが、ダイヤモンドバックスからＦＡとなっているザック・ゲーレン投手との契約交渉の最終段階に入ったと６日（日本時間７日）、米全国紙「ＵＳＡ トゥデー」のナイチンゲール記者が報じた。

「カブスが、ゲーレンと年平均２２００万ドル（約３４億円）の複数年契約の合意に向けて最終段階に入った」と投稿した後、「カブスは、最終段階にきたことを切望している。他球団（複数）は、まだ争奪戦におり、契約はまだ締結した訳ではない」と追記した。また、「ゲーレンは、サイ・ヤング賞投票の上位１０傑に、３度入ったことがあり、過去４シーズンで、平均３２試合に先発登板している」と同記者は伝えている。

今季は１３勝１５敗、防御率４・８３。今オフのＦＡの先発投手市場では、シースがブルージェイズと７年２億１０００万ドルの大型契約を結び、ほかにも西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す今井達也、アストロズのバルデス、フィリーズのスアレスらトップグループは総額で１億ドルを超える高額契約が予想される中、比較的年俸を抑えられる３０歳右腕に興味を示す球団は多く、これまで、エンゼルス、ジャイアンツ、タイガース、オリオールズ、ブレーブスなどが、獲得を目指していると報じられてきた。

今月に入ってカブスの名前も、争奪戦の中に挙がっていたが、８日（同９日）にフロリダ州オーランドで開幕するウインターミーティングに先立って、動きが活発化している。

来季のカブス予想先発ローテーションは、エースのホートン、ベテランのタイロン、ボイドに加え、相互オプションを行使した後、クオリティオファーを受諾して残留した今永昇太投手、左肘手術から復帰を目指すスティールに、有望新人のウィギンスが予想される中、ここ数年、防御率はやや悪化するもローテーションを守り続けているゲーレンを獲得できるのか、注目される。