日本vsオランダは月曜朝5時キックオフ!! W杯日程判明、GL会場はダラス→モンテレイ→ダラスの国境またぐ移動に
北中米ワールドカップの試合日程が日本時間7日未明、発表され、日本代表のグループリーグ初戦オランダ戦は日本時間6月15日午前5時(米東部時間14日午後4時)にキックオフすることが決まった。
第2戦のチュニジア戦は同21日午後1時(米東部時間21日午前0時)、第3戦の欧州プレーオフB戦は同26日午前8時(米東部時間25日午後7時)にそれぞれキックオフする。
さらに各試合の試合会場も決定。オランダ戦はアメリカ・ダラス、チュニジア戦はメキシコ・モンテレイ、欧州プレーオフB戦はアメリカ・ダラスで行われ、国境を跨ぐ移動を強いられる形となった。
【日程&結果】※試合時間は日本時間
第1節
2026年6月15日(月)
日本 5:00 オランダ [ダラス]
欧州プレーオフB 11:00 チュニジア [モンテレイ]
第2節
2026年6月21日(日)
オランダ 2:00 欧州プレーオフB [ヒューストン]
日本 13:00 チュニジア [モンテレイ]
第3節
2026年6月26日(金)
日本 8:00 欧州プレーオフB [ダラス]
チュニジア 8:00 オランダ [カンザスシティ]
