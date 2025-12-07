プロ・リーグ 25/26の第17節 サンジロワーズとヘントの試合が、12月7日02:15にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、ラウール・フロルツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントはウィルフリード・カンガ（FW）、ミハウ・スクラシ（FW）、アブデルハク・カドリ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の4分に試合が動く。ヘントのマティス・サモワーズ（MF）がゴールを決めてヘントが先制。

ここで前半が終了。0-1とヘントがリードしてハーフタイムを迎えた。

66分、サンジロワーズが選手交代を行う。ラウール・フロルツ（FW）からプロミス・アキンペル（FW）に交代した。

73分、サンジロワーズは同時に2人を交代。アヌアル・アイトエルハジ（MF）、ケビン・ロドリゲス（FW）に代わりソフィアン・ブファル（MF）、マルク・ギーガー（FW）がピッチに入る。

74分、ヘントが選手交代を行う。ミハウ・スクラシ（FW）からフランク・シュルデス（FW）に交代した。

76分、ヘントは同時に2人を交代。ヒラリオン・グーア（FW）、マティス・サモワーズ（MF）に代わりジャンケビン・デュベルン（DF）、伊藤 敦樹（MF）がピッチに入る。

その直後の77分サンジロワーズが同点に追いつく。ケビン・マックアリスター（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）は77分から交代で出場した。

2025-12-07 04:11:20 更新