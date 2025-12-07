ブンデスリーガ 25/26の第13節 ライプチヒとアイントラハト・フランクフルトの試合が、12月7日02:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、コンラッド・ハーダー（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ミシー・バチュアイ（FW）、ジャン・バホーヤ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。ライプチヒのクリストフ・バウムガルトナー（MF）のアシストからコンラッド・ハーダー（FW）がヘディングシュートを決めてライプチヒが先制。

さらに31分ライプチヒが追加点。コンラッド・ハーダー（FW）のアシストからクリストフ・バウムガルトナー（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とライプチヒがリードしてハーフタイムを迎えた。

アイントラハト・フランクフルトは後半の頭から選手交代。ミシー・バチュアイ（FW）からジェシク・ヌガンカム（FW）に交代した。

その直後の47分ライプチヒが追加点。アントニオ・ヌサ（FW）のアシストからヤン・ディオマンデ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

さらに55分ライプチヒが追加点。クリストフ・バウムガルトナー（MF）のアシストからヤン・ディオマンデ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

56分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。マフムド・ダフード（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）に代わりオスカー・ヒュイルント（MF）、ヒューゴ・ラーション（MF）がピッチに入る。

62分ライプチヒが追加点。ダビト・ラウム（DF）がPKで5-0。5点差となる。

さらに65分ライプチヒが追加点。ニコラス・サイバルト（MF）のアシストからヤン・ディオマンデ（FW）がゴールで6-0。6点差となる。ヤン・ディオマンデ（FW）はハットトリックを達成。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ライプチヒが6-0で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し68分までプレーした。

2025-12-07 04:30:52 更新