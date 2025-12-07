ボートレース下関の開設71周年記念「G1海響王決定戦」が、きょう7日に開幕する。初日メインは12Rの海響ドリームだ。

桐生がしっかり逃げる。エンジン素性も悪くなく、機力も整えてきそう。寺田が握ってどこまで迫れるか。パワーのある宮地はコース不問で出番あり。近況も安定している遠藤は9月当地の混合戦でも圧倒的な内容でVを決めている。カドの今垣はスロー勢の動きを見て自在に攻める。気配ひと息の西山は上積み必要。

＜1＞桐生順平 普通だと思うけど、調整は必要。スタートがここ最近にないくらい届かなかった。僕だけじゃなければいいけど。

＜2＞遠藤エミ 伸びる感じはない。握り込みは鈍い感じでスタートも届いていなかった。スリット後は分からないけど、みんなと変わらないかな。

＜3＞寺田祥 悪くなかった。下がることはない。回転の上がりは良かった。ペラを確認してから調整を考える。

＜4＞今垣光太郎 みんなと一緒でした。乗り心地はよく分からなかったけど、普通くらいはいっています。何か特徴をつけたい。

＜5＞西山貴浩 よろしくないね。直線も元輝（宮地）にやられたし、起こしからうい〜んって鳴く。まだペラを見ていないけど、原因がペラであってほしい。

＜6＞宮地元輝 前評判通り、エンジンはそこそこ悪くなさそう。ペラはちょこっと叩いて、それなりに反応もしていてくれていた。全体にバランスを取っていきたい。