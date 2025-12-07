ボートレースとこなめ開設72周年記念競走G1「トコタンキング決定戦」は6日、穏やかな水面の中で3日目の開催が行われた。きょう7日の4日目、注目レースは11Rだ。

瓜生は難敵ズラリの難しいイン戦となる。ただ、瓜生も伸びに自信。先マイを譲らない。あとは旋回後のターン回り勝負。そこは猛スピードで振り切りたい。前田、菊地は変幻自在に立ち回れる足。瓜生に立ちはだかる。伸びる和田はスタートを行ければ。

＜1＞瓜生正義 伸びはいいです。ターン回りが軽い感じ。エンジンはもう全部見たのでペラで調整します。

＜2＞前田滉 足は山田（康二）さんより良かったです。レース足はめちゃめちゃしっかりしています。節イチの人にも負けないくらいですよ。

＜3＞菊地孝平 めちゃめちゃレースがしやすいです。このエンジンは行き足、出足、回り足がいいけど、バチッと合えばその延長でそのまま伸びていきますね。

＜4＞和田拓也 急いでペラを叩いた割には回った感じは悪くなかったです。伸びも悪くないと思うけど、2日目の方が良かったです。

＜5＞須藤博倫 下がって行くことはないけど、中村泰君がだいぶ良かったし、いい人に行かれますね。道中も離されました。

＜6＞茅原悠紀 最低限はあります。行き足からの軽快さ、スピードの乗りがスムーズになれば良くなると思います。スタートは勘通り。