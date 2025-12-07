佐世保競輪の開設75周年記念「九十九島賞争奪戦」（G3）は6日、3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう7日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。

注目の九州は角が4番手で折り合い、北津留―荒井―上野優―角でまとまった。犬伏―松浦のS級S班コンビ、3連勝の稲川や東日本勢も不気味だが、準決で梅崎の先行から勝ち上がった北津留がドカンと行き、荒井が勝機を逃さない。2年ぶり2度目の地元記念Vとみた。

荒井後位の上野優が懸命に続く。パワーなら犬伏だ。動き軽快な稲川の出方にも注目したい。

＜1＞荒井崇博 何回か口が開いたけど、追いつけたので良かった。決勝は体力が残っていればいい。九州で頑張って優勝できれば。（北津留）翼へ。

＜2＞犬伏湧也 10、11Rで本命が飛んでいたので、どうしても負けられないのはあった。ラインで決まって良かった。自力。松浦さんと連係は何度もあるのでワンツーできれば。

＜3＞佐々木龍 後ろから突っ込めているので悪くないかなと思う。決勝もいいレースができれば。坂井君。

＜4＞坂井洋 2日目が終わって3日目のアップ中も自転車を少しいじったけど、一人も抜けなかったので調整を考えたい。自力。

＜5＞北津留翼 梅崎（隆介）君にお膳立てをしてもらったので自分は前々に踏むだけでした。競輪祭へ仕上げた貯金があるのかな。自力。

＜6＞角令央奈 前2人のおかげ。記念の決勝は初。キャリアハイというほどの成績になってきたかな。折り合って九州4番手で。

＜7＞稲川翔 3連勝は、いい予想外。集中してレースができている。ラインのおかげで決勝まで来れたので、力を余すことなく頑張りたい。1人で。

＜8＞上野優太 付いていくのに必死でした。3日目が一番良かった。周年記念の決勝は初めて。角さんがいいなら九州3番手。

＜9＞松浦悠士 めちゃくちゃ重くて全然良くない。自転車をいじる。犬伏君へ。