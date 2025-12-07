◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節 鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）

鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。

鹿島復活の中心に「４０番」がいた。鈴木優磨、２９歳。優勝が決まると、あふれる涙が止まらなかった。

金髪、あごひげ、がに股、そして短くまくったハーフパンツ。強烈なパーソナリティーを放つ２９歳は、アカデミー時代からの教えを守り、ピッチに入る時は必ず一礼する。その瞬間、「ＦＷ鈴木優磨」になる。

相手選手やレフェリーにオラオラとかみつく姿は、時に批判も浴びる。それでも心がけていることは、勝利の確率を１％でも上げるためなら何でもやるということ。ピッチを離れる際に一礼すれば、普通の２９歳に戻る。「普段もあれだったら、俺相当やばいっしょ」と笑う。

小学校１年生で鹿島のスクールに通い始めて以降、欧州でプレーしていた１９〜２１年の２年半を除き、鹿島歴通算“２１年目”の大ベテランだ。日本代表の試合もほとんど見ず、代表招集を願う声には「いまの代表、歴代最強だから俺はいいよ。そこに労力は使わない。鹿島のためにささげる」と耳を貸さない。

２１年に欧州から復帰した際は「鹿島を優勝させるために帰ってきた」とコメントし、背番号４０番を志願した。クラブで通算１７冠を獲得した、元日本代表ＭＦ小笠原満男氏（現アカデミーアドバイザー）の引退後、空き番となっていた番号だった。

８月の天皇杯準々決勝で町田に完敗（０●３）した際、鈴木は「満男さんは、いま何をすればいいのかを全部示してくれる選手だった。僕はそこができていない」と悔いた。「４０番」についていけばタイトルが取れた時代を知っているからこそ、「４０番」を継承したものとして、責任を痛感した。チームはそこから、１つも負けずにシーズンを終えた。４０番の背中が、優勝レースを先導した。

泣いていたことを問われると「マジっすか？泣いてないです。気のせいです」とコメント。しかし「泣いてはないですけど…」と言って、付け加えた。「強い時の鹿島を知っていて、鹿島で苦しんでいるのを見て、何とか勝たせたい、優勝させたいという思いで（欧州から）帰ってきた選手の思い、努力は知っているので」。かつての鹿島がそうであったように「４０番」の背中に引っ張られたチームが、Ｊ１の頂点に立った。（岡島 智哉）