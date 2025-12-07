ドジャース公式Youtubeチャンネルが公開

米大リーグ・ドジャースがワールドシリーズ（WS）連覇を達成してから、1か月あまりが経過した。日本時間6日、ドジャース公式Youtubeチャンネルが米放送局の人気番組の最新話を公開。ファンからは喜びの声が続出した。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の人気番組「バックステージ・ドジャース」。その最新話がドジャース公式YouTubeチャンネルで公開された。44分43秒でWSの裏側に迫っている。

以前は球団公式YouTubeでも定期的に公開されてきたが、昨年11月を最後に1本も投稿がない状態だった。最新話が出るたびに同局が公式Xなどで宣伝してきたが、LA地域外からは視聴できず。YouTubeでの投稿復活を待望する声が上がっていた。1年越しの朗報に、ファンからは歓喜の声が相次いだ。

「戻ってきた!!!」

「毎シリーズでバックステージが見たいよ」

「これを投稿してくれてありがとう！ もっとドジャースのバックステージが見たい！」

「いまだにハイライトを見てしまうんだ。野球、ドジャース、それが人生」

「やったああああああ!!」

「彼らがやっとアップロードしてくれた!! 応援しよう!!」

「これが私のお気に入りの映画だ」

「マジか！ バックステージ・ドジャースがYoutubeに戻ってきた」

「ついに。次は3連覇だ」

WSではブルージェイズと対戦。第3戦が延長18回、最終第7戦も延長11回など死闘となった。山本由伸投手が3登板3勝の大活躍で、シリーズMVPを獲得した。



（THE ANSWER編集部）