Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの八乙女光（３５）が来年３月３０日に開幕する舞台「小さな神たちの祭り」（東京グローブ座ほか６都市）に主演することが６日、分かった。

内館牧子氏が２０２１年に書き下ろした同名小説が原作。東日本大震災で家族を失い絶望していた青年（八乙女）が絆と家族愛で前に踏み出す姿を描く。

宮城県仙台市に生まれ、「みやぎ絆大使」も務める八乙女は「宮城で生まれ育った自分にとって、この物語は特別です。震災の日の景色や空気、その記憶に残る人たちの強さと優しさ―、その全てを胸に刻みながらこの作品に向き合いたいと思います」と宣言。「過去をなぞるのではなく、未来へつながるよう、祈りを込めて舞台に立ちたいと思います」と誓った。

ふぉ〜ゆ〜の福田悠太が主人公に寄り添う親友、藤井直樹が主人公の弟を演じる。

東京公演は来年３月３０日から東京グローブ座、福島公演は４月２４日にけんしん郡山文化センター、大阪公演は４月３０日から森ノ宮ピロティホール、岩手公演は５月１０日にトーサイクラシックホール岩手、名古屋公演は５月１４、１５日にＣＯＭＴＥＣ ＰＯＲＴＢＡＳＥ、宮城公演は５月２２日に東京エレクトロンホール宮城で。